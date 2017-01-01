В Харькове подорвали банкомат

Силовики считают, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

На улице Академика Богомольца в Харькове злоумышленники подорвали банкомат.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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Информация об инциденте в 14-этажном доме поступила в 3.21 понедельника, 26 ноября. Прибывшие на место вызова работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование. По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

Жертв и пострадавших нет, полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва.

Как сообщалось 9 ноября, в Николаеве грабители “выкорчевали“ банкомат из здания.