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В Харькове подорвали банкомат

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Силовики считают, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва
Полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва
npu.gov.ua

На улице Академика Богомольца в Харькове злоумышленники подорвали банкомат.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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Информация об инциденте в 14-этажном доме поступила в 3.21 понедельника, 26 ноября. Прибывшие на место вызова работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование. По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

Жертв и пострадавших нет, полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва.

Как сообщалось 9 ноября, в Николаеве грабители “выкорчевали“ банкомат из здания.

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Теги: Харьков, ограбление, банкомат, полиция, взрыв, Ощадбанк
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