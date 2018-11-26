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Порошенко внес в Раду законопроект о введении военного положения

Комментариев: 8
Планируют, что предлагаемое по решению СНБО положение будет действовать до 25 января.
От голосования ВРУ будет зависеть, введут ли военное положение в Украине
От голосования ВРУ будет зависеть, введут ли военное положение в Украине
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. Теперь документ об этом решении должна утвердить Верховная Рада Украины. 

Соответствующий указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения обнародован пресс-службой главы государства.

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Согласно статье 107 Конституции Украины постановляется:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года “Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного состояния в Украине“ (прилагается, тайно, без пункта 12 - не тайно).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, на данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента, но текст самого указа о введении военного положения опубликован на сайте главы государства. Сейчас документ направлен на рассмотрение комитета.

СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Как сообщалось, ранее на заседании Совбеза было признано необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    26.11.2018, 16:31
Оценка:  +2
fkrfyfan
Пьянь решила перед выборами всем позатыкать рты
Fater    26.11.2018, 16:29
Оценка:  +2
Fater
Украинский военный флот, моряки в роле "терпилы", не западло?
fkrfyfan    26.11.2018, 16:31
Оценка:  +2
fkrfyfan
Какой през, такой и флот
Letohradek    26.11.2018, 15:47
Оценка:  -3
Letohradek
Всем зрадофилам рекомендую посмотреть видео: Дмитрий Корчинский про военное положение в Украине. Керченский пролив и Азовское море
deadwest    26.11.2018, 15:39
Оценка:  +5
deadwest
Что на Украине новость, то в России анекдот.
Адекваты    26.11.2018, 15:37
Оценка:  +4
Адекваты
Петя ещё на пять сроков.До последнего украинца.Слава Украине!
Fon_Pascha    26.11.2018, 15:27
Оценка:  +9
Fon_Pascha
чтобы народ против тарифов не мычал, электорат на пару месяцев в окопы
лебуржуй    26.11.2018, 15:34
Оценка:  -4
лебуржуй
Ну для путина это ничего не изменит, даже если навсегда, таковы реалии жизни. путина презирают во всем мире, все цивилизованные люди. Военный преступник будет наказан, Раша будет санкционирована по максимуму и фрагментирована. Сопротивление бесполезно и это очевидно. На другое рассчитывать не стоит.
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