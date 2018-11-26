Порошенко внес в Раду законопроект о введении военного положения

Планируют, что предлагаемое по решению СНБО положение будет действовать до 25 января.

От голосования ВРУ будет зависеть, введут ли военное положение в Украине president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. Теперь документ об этом решении должна утвердить Верховная Рада Украины.

Соответствующий указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения обнародован пресс-службой главы государства.

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Согласно статье 107 Конституции Украины постановляется:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года “Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного состояния в Украине“ (прилагается, тайно, без пункта 12 - не тайно).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, на данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента, но текст самого указа о введении военного положения опубликован на сайте главы государства. Сейчас документ направлен на рассмотрение комитета.

СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Как сообщалось, ранее на заседании Совбеза было признано необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.