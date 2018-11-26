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Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Комментариев: 13
Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Ввести военное положение – это попытка президента Украины сорвать выборы и узурпировать власть, считает замглавы “Оппозиционного блока“ Александр Вилкул.Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже - Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. Сейчас попытка ввести военное положение – это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем“, - написал в Фейсбук А.Вилкул.

Политик подчеркнул, что только с помощью дипломатии и переговоров можно достичь успеха в сложившейся ситуации.

“Мы, как страна, должны стать лидерами переговорного процесса и сделать это должен президент. Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять – с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией“, - отметил политик.

Замглавы “Оппоблока“ заявил, что фракция будет голосовать против введения военного положения в стране. Кроме этого, оппозиционеры будут требовать проголосовать Постановление Верховной Рады о проведении выборов президента 31 марта 2019.

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Комментариев (13)
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Колишній-східняк    26.11.2018, 16:34
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Он наверное забыл, что в 2014-м, когда к власти пришел Порошенко, в стране не было ни армии, ни милиции ни других силовых структур благодаря усилиям Януковича и его приверженцев а-ля Вилкул.
Колишній-східняк    26.11.2018, 16:37
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Поэтому вводить военное положение тогда было смерти подобно. Кремлёвский мутант только этого и хотел.
Woodbrother    26.11.2018, 16:12
Оценка:  +1
Woodbrother
Так называемый оппозиционный блок уже один раз разворовал страну и довел ее до войны. О каком президенстве мечтает данны йперсонаж ?
Tratarog    26.11.2018, 16:01
Оценка:  -3
Tratarog
Порошенко - наш президент! Порохоботи всіх країн - об'єднуйтесь!
Rangol    26.11.2018, 15:54
Оценка:  -1
Rangol
Что и требовалось доказать, теперь узаконена военная хунта Петра Пиночета, его доходы будут расти в 12 раз каждый год
Goga19041984    26.11.2018, 15:55
Оценка:  -3
Goga19041984
А не рабы будут в стойле стоять
Rangol    26.11.2018, 16:00
Оценка:  -3
Rangol
Так они и так стоят, рабов послали на караблях, рабов сдали
Коляка    26.11.2018, 15:54
Оценка:  +2
Коляка
А он прав! Только кастрюлям этого не понять
Gerda-50    26.11.2018, 15:52
Оценка:  0
Gerda-50
БИГ МИР ТЫ ЧЕГО ЧМОШНЫЕ МИНУСУЕШ ? Да вилкула на нары а всех кто здесь в редакции биг мира за траты с военным положением проще будет это делать !
Goga19041984    26.11.2018, 15:50
Оценка:  +2
Goga19041984
Вилкул наш президент!
chytan    26.11.2018, 15:48
Оценка:  -5
chytan
Готовь сухари , на нарах пригодятся !!!
Letohradek    26.11.2018, 15:48
Оценка:  -7
Letohradek
Поразительно !!! Почему это антиукраинское чмо до сих пор не в тюрьме?
atos    26.11.2018, 15:50
Оценка:  +7
atos
Потому, что ты клоун ещё не в психушке)))))
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