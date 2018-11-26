Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Ввести военное положение – это попытка президента Украины сорвать выборы и узурпировать власть, считает замглавы “Оппозиционного блока“ Александр Вилкул.Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже - Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. Сейчас попытка ввести военное положение – это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем“, - написал в Фейсбук А.Вилкул.

Политик подчеркнул, что только с помощью дипломатии и переговоров можно достичь успеха в сложившейся ситуации.

“Мы, как страна, должны стать лидерами переговорного процесса и сделать это должен президент. Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять – с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией“, - отметил политик.

Замглавы “Оппоблока“ заявил, что фракция будет голосовать против введения военного положения в стране. Кроме этого, оппозиционеры будут требовать проголосовать Постановление Верховной Рады о проведении выборов президента 31 марта 2019.