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Боевики активизируются, к линии подведена техника - разведка

Комментариев: 2
Группировки боевиков "ЛДНР" приведены в повышенную боевую готовность .
К границе с Украиной подведены около 250 танков
К границе с Украиной подведены около 250 танков
УНИАН

Разведка Министерства обороны сообщила, что боевики “ЛДНР“ приведены в повышенную боевую готовность и стянули 250 танков линии разграничения. 

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Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Левый берег.

Также, по данным разведки, Россия создает дополнительные резервы вооружения и военной техники на границе с Украиной.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении

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Ранее, утром 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских Военно-морских сил из Черного в Азовское море. Около 20:30 российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам, позже украинские корабли были захвачены российским спецназом.

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Теги: граница, Донбасс, военное положение, боевики, РФ, танки, военная техника, Минобороны, разведка
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Комментариев (2)
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Goga19041984    26.11.2018, 16:14
Оценка:  -6
Goga19041984
нас одни боевики завалят, даже официально россии не надо в войну вступать. такая вот правда.
fulminate    26.11.2018, 16:21
Оценка:  +5
fulminate
С твоего дивана виднее...
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