Боевики активизируются, к линии подведена техника - разведка
Разведка Министерства обороны сообщила, что боевики “ЛДНР“ приведены в повышенную боевую готовность и стянули 250 танков линии разграничения.
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Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Левый берег.
Также, по данным разведки, Россия создает дополнительные резервы вооружения и военной техники на границе с Украиной.
Напомним, ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении.
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Ранее, утром 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских Военно-морских сил из Черного в Азовское море. Около 20:30 российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам, позже украинские корабли были захвачены российским спецназом.