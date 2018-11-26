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Возможна мобилизация резервистов: МОУ и Генштаб уточнят план действий

Комментариев: 4
Соответствующее распоряжение поступило от СНБО.
Будут проводиться учебные сборы с резервистами оперативного резерва
Будут проводиться учебные сборы с резервистами оперативного резерва
liga.net

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Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины уточнить Мобилизационный план ВС в части объемов призыва резервистов оперативного резерва первой очереди и предусмотреть меры частичной мобилизации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие поручения оборонному ведомству и ГШ ВСУ содержатся в тексте решения СНБО от 26 ноября 2018 года “О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине“, которое ввел в действие своим указом президент Украины Петр Порошенко.

Указ вступает в силу одновременно с законом о его утверждении.

“Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди“, - говорится в решении СНБО.

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Также Генеральному штабу ВСУ поручается безотлагательно подать президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме этого, ГШ ВС должен безотлагательно “предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах“.

СНБО также поручил Генштабу внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

Как сообщалось, 26 ноября СБУ и армия приведены в полную боевую готовность.

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Теги: агрессия, Россия, Азовское море, корабли
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Комментариев (4)
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alex-zol    26.11.2018, 16:09
Оценка:  -1
alex-zol
порохоботы готовы?)))
Letohradek    26.11.2018, 16:18
Оценка:  -1
Letohradek
"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал решение президента Петра Порошенко о введении в действия решения СНБО о военном положении на 60 дней."
Letohradek    26.11.2018, 16:19
Оценка:  -1
Letohradek
Также комитет по вопросам нацбезопасности призвал генпрокурора и главу СБУ немедленно дать правовую оценку заявлениям отдельных украинских граждан об агрессии Украины против России. Члены комитета считают, что против таких украинцев стоит открыть производство по статье “государственная измена“.
Letohradek    26.11.2018, 16:19
Оценка:  -1
Letohradek
Готовься тварь отвечать за свои пакости!
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