Возможна мобилизация резервистов: МОУ и Генштаб уточнят план действий

Соответствующее распоряжение поступило от СНБО.

Будут проводиться учебные сборы с резервистами оперативного резерва liga.net

Читай также: В Одессе военных и силовиков по тревоге зовут в части

Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины уточнить Мобилизационный план ВС в части объемов призыва резервистов оперативного резерва первой очереди и предусмотреть меры частичной мобилизации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие поручения оборонному ведомству и ГШ ВСУ содержатся в тексте решения СНБО от 26 ноября 2018 года “О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине“, которое ввел в действие своим указом президент Украины Петр Порошенко.

Указ вступает в силу одновременно с законом о его утверждении.

“Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди“, - говорится в решении СНБО.

Читай также: Появилось видео с захваченными катерами в Керчи

Также Генеральному штабу ВСУ поручается безотлагательно подать президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме этого, ГШ ВС должен безотлагательно “предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах“.

СНБО также поручил Генштабу внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

Как сообщалось, 26 ноября СБУ и армия приведены в полную боевую готовность.