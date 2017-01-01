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Активисты обнародовали имя еще одного захваченного украинского моряка

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Мужчина является капитаном катера Бердянск.
Один из пленных украинских моряков
Один из пленных украинских моряков
facebook.com/backandalive

Была названа личность еще одного украинского моряка, захваченного ФСБ РФ возле Керченского пролива - это 31-летний Роман Мокряк. 

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Об этом сообщили в фонде Вернись живым на странице в Facebook.

Известно, что мужчина является капитаном малого бронированного артиллерийского катера Бердянск. Согласно информации волонтеров, Мокряк был на борту суда во время захвата россиянами.

Также в фонде рассказали, что в Крыму мужчина служил на единственной украинской субмарине, которую также захватила РФ. Однако Мокряк не изменил присяге, а в 2015 году жил в 15-местном кубрике ракетного катера Прилуки в Одессе. 

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Напомним, российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых накануне захватили в плен на Азовском море и сейчас содержат в больнице оккупированной Керчи.

Ранее, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

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Теги: Роман Мокряк, моряк, капитан, субмарина, РФ
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