Комитет по нацбезопасности поддержал идею о военном положении и просит открыть дела о госизмене

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал решение президента Петра Порошенко о введении в действия решения СНБО о военном положении на 60 дней. Об этом сообщает телеканал NEWSONE.

Также комитет по вопросам нацбезопасности призвал генпрокурора и главу СБУ немедленно дать правовую оценку заявлениям отдельных украинских граждан об агрессии Украины против России. Члены комитета считают, что против таких украинцев стоит открыть производство по статье “государственная измена“.

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Если решение о военном положении примет Верховная Рада, то оно начнет действовать “задним числом“ - с 14:00 26 ноября до 27 января.

Ранее стало известно, что 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих, они находились на момент захвата в тяжелом состоянии. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией, и потому их пришлось задержать.

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду ввести в стране военное положение на 60 дней. Экстренное заседание начнется в 16:00, а в 18:00 по Киеву пройдет Совбез ООН по украинскому вопросу.