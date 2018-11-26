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Комитет по нацбезопасности поддержал идею о военном положении и просит открыть дела о госизмене

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Комитет одобрил указ Порошенко о военном положении
Комитет одобрил указ Порошенко о военном положении
rada.gov.ua

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал решение президента Петра Порошенко о введении в действия решения СНБО о военном положении на 60 дней. Об этом сообщает телеканал NEWSONE.

Также комитет по вопросам нацбезопасности призвал генпрокурора и главу СБУ немедленно дать правовую оценку заявлениям отдельных украинских граждан об агрессии Украины против России. Члены комитета считают, что против таких украинцев стоит открыть производство по статье “государственная измена“.

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Если решение о военном положении примет Верховная Рада, то оно начнет действовать “задним числом“ - с 14:00 26 ноября до 27 января.

Ранее стало известно, что 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих, они находились на момент захвата в тяжелом состоянии. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией, и потому их пришлось задержать.

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду ввести в стране военное положение на 60 дней. Экстренное заседание начнется в 16:00, а в 18:00 по Киеву пройдет Совбез ООН по украинскому вопросу. 

Эта же новость на yarmolitskaya1
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Теги: Рада, военное положение, Порошенко, Указ, комитет
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Комментариев (4)
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Tratarog    26.11.2018, 16:32
Оценка:  -1
Tratarog
Правильно. Все, кто против военного положения - зрадныкы и московыты! Нужно возбуждать уг дела за госизмену против них. И любого, кто хотя бы заикнется еще про выборы с сегодняшнего дня - сразу расстреливать. Это агенты Кремля!
Колишній-східняк    26.11.2018, 16:29
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А мне особенно понравилось предложение дать правовую оценку заявлениям отдельных украинских граждан об агрессии Украины против России. Потому что члены пятой колоны окончательно обнаглели и распоясались от безнаказанности.
Letohradek    26.11.2018, 16:32
Оценка:  -1
Letohradek
И я об этом. Надеюсь, ватные скоты, делающие вбросы на БМ, также попадут под "люстрацию"
Letohradek    26.11.2018, 16:15
Оценка:  -2
Letohradek
Отлично! Ватные скоты в шоке! )))))
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