В Запорожье мужчине прострелили плечо из-за долга

Полиция объявила операцию Сирена, в ходе которой удалось задержать стрелка.

На весь экран Свернуть

В Запорожье на улице Победы сотрудники полиции задержали гражданина Грузии, который устроил стрельбу на улице и ранил человека.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 26 ноября.

Читай также: В Киеве адвокат отобрал у клиента часть бизнеса и вымогал "долг" 3 млн грн

Инцидент произошел накануне вечером на улице Метрополитеновской. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Один из участников стычки получил огнестрельное ранение – пуля попала ему в правое плечо. Также был поврежден автомобиль потерпевшего Volkswagen Touareg.

Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Opel Vivaro. Полиция объявила операцию Сирена, в ходе которой удалось задержать его на улице Победы.

Выяснилось, что огонь из карабина открыл гражданин Грузии, а причиной стрельбы стал невозвращенный долг потерпевшего.

Пострадавший был госпитализирован. По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям о покушении на преступление и умышленное убийство (п.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины).

Как сообщалось 12 октября, в Одессе задержали банду вымогателей форме копов.