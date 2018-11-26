Атака на Азовском море: опубликованы переговоры российских командиров

Россияне целенаправленно атаковали украинские корабли и планировали уничтожить все три. Также они первыми открыли огонь на поражение.

Генеральный штаб опубликовал записи переговоров российских командиров кораблей во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Соответствующая запись была выложена в Facebook на странице ведомства.

“Радиоперехват, как фактологическое доказательство целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаний военного и военно-политического руководства Российской Федерации“, - указал Генштаб.

Читай также: Одна из статей об убийстве: прокуратура открыла дело о захвате на Азове

В переговорах слышно как речь идет о столкновении российских кораблей между собой, что привело к серьезным повреждениям.

Также из записи понятно, что за атакой на корабли ВМС ВСУ следил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Исходя из записи ясно, что россияне целенаправленно атаковали украинские корабли и планировали уничтожить все три.

Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие военного положения в Украине.