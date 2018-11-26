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Атака на Азовском море: опубликованы переговоры российских командиров

Комментариев: 13
Россияне целенаправленно атаковали украинские корабли и планировали уничтожить все три. Также они первыми открыли огонь на поражение.
Атака на Азовском море: опубликованы переговоры российских командиров
скриншот

Генеральный штаб опубликовал записи переговоров российских командиров кораблей во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Соответствующая запись была выложена в Facebook на странице ведомства. 

“Радиоперехват, как фактологическое доказательство целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаний военного и военно-политического руководства Российской Федерации“, - указал Генштаб.

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В переговорах слышно как речь идет о столкновении российских кораблей между собой, что привело к серьезным повреждениям.

Также из записи понятно, что за атакой на корабли ВМС ВСУ следил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  

Исходя из записи ясно, что россияне целенаправленно атаковали украинские корабли и планировали уничтожить все три.

Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие военного положения в Украине.

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Теги: Азовское море, атака РФ, буксир, таран, переговоры, ВМС ВСУ
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Комментариев (13)
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diver117    26.11.2018, 17:31
Оценка:  +4
diver117
Таранил украинский буксир российский ПСК "Дон", открыл огонь на поражение ПСК "Изумруд" (командир корабля Андрей Шипицин).
Россияне открыли огонь на поражение при отходе украинских кораблей от Керченского пролива.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 17:44
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Главное, что нужно вынести из этой записи это то, что "Медведев рвет и мечет. Видимо и президент там."
diver117    26.11.2018, 18:03
Оценка:  +1
diver117
Да и теперь все видят, что украинцы для россиян просто враги и те готовы "давить" наших без зазрения совести.
Хотя пятый год они нас в этом убеждают
diver117    26.11.2018, 18:02
Оценка:  +3
diver117
Ну а борт "Изумруду" пропорол их же "Дон"
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 17:22
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Как всегда в на Расеи: с помощью молотка, зубила и какой-то матери.
Woodbrother    26.11.2018, 17:04
Оценка:  +7
Woodbrother
Не успели рассейские морячки перед атакой погоны оторвать. У сухопутных рассианцев это лучше получается, те шустрее погоны рвут
Olshankin    26.11.2018, 16:59
Оценка:  -5
Olshankin
Поводы для старых санкций против парашки поистрепались. Потребовались новые поводы.
Колишній-східняк    26.11.2018, 17:02
Оценка:  +7
Колишній-східняк
И старые неплохие, и новые еще лучше. Главное, чтобы поглубже ввели.
colavova    26.11.2018, 17:03
Оценка:  +2
colavova
в смысле, парашка поистрепалась от санкций))
Olshankin    26.11.2018, 17:24
Оценка:  -4
Olshankin
Пляшет страна под американскую дудку и не вижу, что сильно от этого выигрывала.
Woodbrother    26.11.2018, 17:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Olshankin - американскую дудку вам киселев в корму вставил. Именно поэтому от вас такие странные звуки исходят.
Колишній-східняк    26.11.2018, 16:50
Оценка:  +6
Колишній-східняк
А чего никто не написал еще, что это всё фейк, а ватники?
colavova    26.11.2018, 17:02
Оценка:  +7
colavova
да падажди, дай пацанам методичку дочитать)))
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