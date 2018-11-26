Атака на Азовском море: опубликованы переговоры российских командиров
Генеральный штаб опубликовал записи переговоров российских командиров кораблей во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе.
Соответствующая запись была выложена в Facebook на странице ведомства.
“Радиоперехват, как фактологическое доказательство целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаний военного и военно-политического руководства Российской Федерации“, - указал Генштаб.
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В переговорах слышно как речь идет о столкновении российских кораблей между собой, что привело к серьезным повреждениям.
Также из записи понятно, что за атакой на корабли ВМС ВСУ следил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Исходя из записи ясно, что россияне целенаправленно атаковали украинские корабли и планировали уничтожить все три.
Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.
Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие военного положения в Украине.
Россияне открыли огонь на поражение при отходе украинских кораблей от Керченского пролива.
Хотя пятый год они нас в этом убеждают