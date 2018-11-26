Внеочередное заседание Верховной Рады: Онлайн-трансляция
Читай также: Атака РФ на Азовском море: РосСМИ назвали имена раненых моряковВерховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.
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Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.
Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.
На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.