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Внеочередное заседание Верховной Рады: Онлайн-трансляция

Комментариев: 3
Журналистов пропустили в сессионный зал, пока неизвестно, закрытым или открытым будет заседание, возможно оно будет частично открытым.
Ранее комитет одобрил указ Порошенко о вводе военного положения
Ранее комитет одобрил указ Порошенко о вводе военного положения
rada.gov.ua

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Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.
 
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании планируется выступление президента Петра Порошенко. 
 
В прямом эфире заседание транслирует 5 канал.

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Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Теги: Рада, военное положение
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Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
П    26.11.2018, 17:37
Оценка:  +3
П
Почему во время Илловайской бойни не объявили военное положение?
mrf49    26.11.2018, 17:33
Оценка:  +2
mrf49
Пока собрались, есть шанс всю сволоту замочить
germanik    26.11.2018, 17:32
Оценка:  +3
germanik
Какое военное положение? Парубий из кожи вон лезет, выполняя указы Порошенко. Народу нужен мир, а не партия войны.
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