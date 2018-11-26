Хотят консультации: депутаты не сразу приступили к голосованию о военном положении

Парубий объявил десятиминутный перерыв.

Депутаты в Верховной Раде не могут перейти к рассмотрению проекта закона о введении военного положения и требуют консультации с президентом.

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Рассмотрение документа должно было начаться в 16:00.

В частности, трибуну блокирует Радикальная партия Олега Ляшко и требует перерыв.

“Мы требуем провести консультации с президентом“, - подчеркнул лидер фракции Ляшко.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий все же объявил перерыв.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.