Разведка: Россия скапливает в Крыму и на границах танки и самолеты

РФ наращивает военное присутствие на границах с Украиной и в оккупированном Крыму.

Скибицкий считает, что уровень угрозы нападения России сейчас очень велик opinionua.com

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Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины, перебрасывая их из других мест дислокации. Об этом сообщает УНИАН.

Наибольший шанс совершения нападения сохраняется на Востоке и Северо-Востоке Украины, при этом уровень военной угрозы значительно вырос, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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“Россия наращивает военный потенциал в западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях, - рассказал он. - Милитаризирует Азово-Черноморский регион“. У восточной границы количество российских танков растет с 2014 года.

“На сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности, создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы“, - добавил Скибицкий. По его словам, под прикрытием маневров “Восток-2018“ Россия передислоцировала 250 танков из восточных районов страны в Ростовскую область.

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Кроме того, в оккупированном Крыму сейчас находится 31500 российских военных. Также выросло число ракетных комплексов, подводных лодок и авиации на оккупированном полуострове. Цель россиян - установление полного контроля над Черным и Азовским морями.

Они делают все, чтобы не допустить расширения участия других стран в поддержке Украины в этом регионе, например, стран НАТО. Россия также обновила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной. Теперь там сосредоточены около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих, всего 23 – захвачены в плен. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией. Президент Петр Порошенко обвинил Россию в агрессии и вместе с СНБО просит Верховную Раду ввести в стране военное положение на 60 дней.