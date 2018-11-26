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Разведка: Россия скапливает в Крыму и на границах танки и самолеты

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
РФ наращивает военное присутствие на границах с Украиной и в оккупированном Крыму.
Скибицкий считает, что уровень угрозы нападения России сейчас очень велик
Скибицкий считает, что уровень угрозы нападения России сейчас очень велик
opinionua.com

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Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины, перебрасывая их из других мест дислокации. Об этом сообщает УНИАН.

Наибольший шанс совершения нападения сохраняется на Востоке и Северо-Востоке Украины, при этом уровень военной угрозы значительно вырос, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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“Россия наращивает военный потенциал в западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях, - рассказал он. - Милитаризирует Азово-Черноморский регион“. У восточной границы количество российских танков растет с 2014 года.

“На сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности, создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы“, - добавил Скибицкий. По его словам, под прикрытием маневров “Восток-2018“ Россия передислоцировала 250 танков из восточных районов страны в Ростовскую область.

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Кроме того, в оккупированном Крыму сейчас находится 31500 российских военных. Также выросло число ракетных комплексов, подводных лодок и авиации на оккупированном полуострове. Цель россиян - установление полного контроля над Черным и Азовским морями.

Они делают все, чтобы не допустить расширения участия других стран в поддержке Украины в этом регионе, например, стран НАТО. Россия также обновила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной. Теперь там сосредоточены около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов. 

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих, всего 23 – захвачены в плен. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией. Президент Петр Порошенко обвинил Россию в агрессии и вместе с СНБО просит Верховную Раду ввести в стране военное положение на 60 дней. 

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Теги: РФ, Украина, Азов, Черное море, танки, самолеты, вооружение
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Комментариев (7)
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atos    26.11.2018, 18:04
Оценка:  0
atos
Летят самолёты, плывут корабли)))
мармизасвiдомого    26.11.2018, 17:50
Оценка:  0
мармизасвiдомого
Объясните, что такое СКАПЛИВАЕТ?
80 лэвл)
atos    26.11.2018, 18:07
Оценка:  0
atos
Это секретное слово, оно не расшифровувается никак, их используют секретные чуваки, такие как Саша Трупчинов и Клипкин)))))
Woodbrother    26.11.2018, 17:33
Оценка:  -2
Woodbrother
Столько склодов рассейского оружия вдоль наших границ. Куда только наши ССО смотрят ? Пора действовать.. Больше диверсий хороших и разных .
П    26.11.2018, 17:42
Оценка:  0
П
Да пока, только наши склады рвутся. Будем надеяться, что ситуация изменится.
Светлана    26.11.2018, 17:45
Оценка:  +2
Светлана
Брысь под лавку,провокатор.
Светлана    26.11.2018, 17:46
Оценка:  0
Светлана
Это адресовано Woodbrother,сидит где-то в схроне и вякает,херой диванный.
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