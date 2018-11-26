Военное положение: известен список прав граждан, которые хотят ограничить

Военное положение ограничит конституционные права и свободы граждан.

Указом президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения предлагается ограничить права на неприкосновенность жилища, права на тайну переписки, телефонных разговоров, права на недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь, права на свободу передвижения, права свободу мнения и слова.

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Также ограничиваются права на участие в управлении государственными делами, в референдумах, права на мирные собрания, права владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, права на предпринимательскую деятельность, право на труд, право на забастовку и право на образование.

Так, под ограничения попадают конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины.

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

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Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

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Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить сборы, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

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Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

Напомним, 26 ноября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

Позднее, Комитет по нацбезопасности поддержал идею о военном положении и просил открыть дела о госизмене.