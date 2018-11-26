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Порошенко согласился на месяц военного положения вместо двух

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 0
Президент также обещает внести в Раду постановление об объявлении выборов президента на 31 марта 2019 года.
Порошенко обещает, что не будет откладывать выборы
Порошенко обещает, что не будет откладывать выборы
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко попросил парламент ввести военное положение на 30 дней – почти до конца декабря. Оно начнет действовать с 9 утра 28 ноября, если Рада проголосует за необходимый указ. Это на месяц меньше срока, озвученного им в ночь на понедельник. Об этом президент заявил во время брифинга, аргументируя необходимость голосования ВР за введение военного положения в Украине в связи с российской агрессией в Азовском море.

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Порошенко заверил, что на дату выборов введение военного положения никак не повлияет – через месяц можно будет их назначить. “Военное положение продлится 30 дней и завершится в декабре, - написал глава государства также у себя в Twitter. - Именно в декабре я внесу в парламент проект решения о дате президентских выборов“.

“СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Мое решение - 30. Чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании, - добавил президент в другом посте. - Чтобы ни у кого, кто о своем политическом интересе печется больше, чем об украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций“.

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Президент пообещал, чтобы выборы пройдут согласно Конституции - 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко вместе с СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Это бы отсрочило старт избирательной кампании, так как по закону о правовом режиме во время военного положения выборы запрещены.

В то же время народные депутаты, помимо урезания срока нового правового режима, требовали также изъять пункт об ограничении прав граждан и сразу назначить дату выборов президента, написал у себя в Facebook нардеп Мустафа Найем.

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Напомним, 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией. Президент Петр Порошенко обвинил РФ в агрессии, созвал военный кабинет и потребовал от Рады ввести в стране военное положение. 

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Теги: Порошенко, Рада, военное положение, выборы, депутаты
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Источник: РБК-Украина

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Комментариев (4)
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П    26.11.2018, 18:11
Оценка:  0
П
Так давайте на дня два объявим ВП. Бред какой то.
тарлок    26.11.2018, 18:11
Оценка:  0
тарлок
Петя - иди ты на... достала уже это морда
Люблю_Украину    26.11.2018, 18:10
Оценка:  +1
Люблю_Украину
на день бы ввели и хватит, все равно ничего не поменяется)
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 18:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что оно сейчас решит?
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