Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Владимир Зеленский поучаствовал своим выступлением в корпоративе братьев Суркисов - журналист

Комментариев: 2
Владимир Зеленский поучаствовал своим выступлением в корпоративе братьев Суркисов - журналист

Один из лидеров президентский рейтингов, известный комик Владимир Зеленский выступил на корпоративе у братьев Суркисов. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила на Facebook журналистка Ярослава Коба.

По ее словам, на празднике, кроме Владимира Зеленского, также присутствовал нынешний президент Украины Петр Порошенко, а также друзья Суркисов – бизнесмены Сергей Тигипко, Виктор Пинчук и др.

"На дне рождения было, кстати, много верных друзей семьи Суркисов, которые помогают вести войну против Андрюши Павелко, потому что у Гриши сейчас финансовые трудности. Так что щедрые друзья скинулись Грише мелочью на войну с Андрюшей.

Сережа Тигипко, одолжил Грише 3 миллиона долларов, Витя Пинчук дал - 5 миллионов, а С.В.Л. закрыл вопрос с 8 миллионами", - написала Коба.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: comments.ua

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
MNI1957    26.11.2018, 19:47
Оценка:  0
MNI1957
а точнее,он не комик
MNI1957    26.11.2018, 19:46
Оценка:  0
MNI1957
вы в бандораде ,что то перепутали, комик не он
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь