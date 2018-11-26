Владимир Зеленский поучаствовал своим выступлением в корпоративе братьев Суркисов - журналист

Один из лидеров президентский рейтингов, известный комик Владимир Зеленский выступил на корпоративе у братьев Суркисов. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила на Facebook журналистка Ярослава Коба.

По ее словам, на празднике, кроме Владимира Зеленского, также присутствовал нынешний президент Украины Петр Порошенко, а также друзья Суркисов – бизнесмены Сергей Тигипко, Виктор Пинчук и др.

"На дне рождения было, кстати, много верных друзей семьи Суркисов, которые помогают вести войну против Андрюши Павелко, потому что у Гриши сейчас финансовые трудности. Так что щедрые друзья скинулись Грише мелочью на войну с Андрюшей.

Сережа Тигипко, одолжил Грише 3 миллиона долларов, Витя Пинчук дал - 5 миллионов, а С.В.Л. закрыл вопрос с 8 миллионами", - написала Коба.