Оппоблок: мы не дадим ни одного голоса за диктаторские инициативы Порошенко

Партия “Оппозиционный блок“ и ее фракция в Верховной Раде считают неприемлемой поддержку или введение военного положения в стране. Об этом говорится на сайте партии.

“Мы не дадим ни одного голоса за продление президентских полномочий Порошенко – под каким бы патриотическим и благовидным предлогом сегодня эта постановка вопроса не вносилась. Голосовать за “хотелки“ президента без предварительного заслушивания информации Министра иностранных дел, главы Службы безопасности Украины, главы Государственной пограничной службы, Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба ВС Украины – нонсенс. Мы не хотим участвовать в сговоре шулеров от политики, которым наплевать на то, что после введения военного положения нашу экономику ждет окончательный крах, а наших граждан тотальное обнищание, что курс гривни резко упадет по отношению к доллару, что будут заморожены программы международного сотрудничества, а в стране будут введены цензура, отменены выборы и фактически будут узаконены нарушения прав человека. И все это – ради продления агонии нынешнего режима“ - отмечает в своем заявление “Оппозиционный блок“.

“Под предлогом конфликтной ситуации в Азовском море Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в Украине военное положение и президент Порошенко подписал соответствующий указ. На пятом году реально ведущейся войны, после потери Крыма и части Донбасса, после трагедий под Иловайском и Дебальцево, после гибели более десяти тысяч человек, после перевода всей экономики и пропагандистской машины на военные рельсы власть “вдруг“ заметила, что в Украине есть основания для введения военного положения!“ - говорится в заявлении.

Члены “Оппоблока“ считают, что цель введения военного положение – это попытка президента “остаться у власти, несмотря на катастрофически низкие рейтинги и необходимость организовать президентские выборы. Порошенко и его окружение всеми силами стараются удержать власть – в том числе посредством манипуляций с введением военного положения в стране“. А также заявили, что не дадут ни одного голоса за продление президентских полномочий нынешнего главы государства.

“Голосовать без предварительного заслушивания информации Министра иностранных дел, главы Службы безопасности Украины, главы Государственной пограничной службы, Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба ВС Украины – нонсенс“ - утверждают в “Оппоблоке“.

“Становится понятной логика последних событий и почему Петр Порошенко так спешил протолкнуть через Верховную Раду изменения в Конституцию и принятие Государственного бюджета на 2019 год. На самом деле власть готовилась к введению военного положения заранее, и конфликт в Керченском проливе стал всего лишь поводом, а не причиной“, - считают авторы заявления.

“Оппозиционный блок“ призвал депутатов Верховной Рады Украины проголосовать Постановление о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года на всей подконтрольной Украине территории страны без изъятий и ограничений. А также обратился к мировому сообществу, международным организациям и представителям дипломатического корпуса с требованием дать оценку происходящему в Украине.

В партии считают, что после введения военного положения экономика страны придет в упадок: “Нашу экономику ждет окончательный крах, а наших граждан тотальное обнищание, что курс гривни резко упадет по отношению к доллару, будут заморожены программы международного сотрудничества, а в стране будут введены цензура, отменены выборы и фактически будут узаконены нарушения прав человека“.