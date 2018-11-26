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Члены Совбеза ООН призвали Россию освободить украинские суда и моряков

Комментариев: 4
Россия должна восстановить свободу судоходства в Керченском проливе, считают представители стран-членов ЕС в Совбезее ООН.
Захваченные украинские корабли в Керчи
Захваченные украинские корабли в Керчи
kerch.com.ru

В Совете безопасности ОООН пять стран-членов Евросоюза – Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – призвали Россию освободить захваченные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном постоянным представительством Франции при ООН в Нью-Йорке, сообщает УНИАН в понедельник, 26 ноября.

"Постоянные представители стран-членов Европейского Союза в Совете безопасности ООН в рамках неформального обмена мнениями между членами Совбеза, проведенного по их запросу во время их визита в Пекин, выразили серьезную обеспокоенность в связи с последним обострением напряженности в Азовском море и Керченском проливе", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что члены Совбеза подтвердили полное признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

"Они призвали Российскую Федерацию восстановить свободу судоходства в Керченском проливе и настойчиво призвали все стороны действовать максимально сдержанно для немедленного уменьшения обострения ситуации", – подчеркивается в заявлении.

Также сказано, что "задержанные украинские моряки должны быть освобождены и захваченные суда возвращены".

"Они, кроме того, согласились, что после неформального обсуждения в Пекине вопрос должен быть обсужден на Совете безопасности в Нью-Йорке 26 ноября", – говорится в заявлении.

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь. Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей и нападении на их экипажи. Шесть моряков получили ранения.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Теги: Россия, Украина, ООН, корабль, корабли, моряки, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    26.11.2018, 18:55
Оценка:  0
fkrfyfan
Америкосы многих освободили по требованию ООН? Клали они на эти требования
Rangol    26.11.2018, 18:37
Оценка:  -2
Rangol
По любому когда то освободят, будет суд, будет наказание, искупление вины, а потом освобождение. Моряки возможно останутся в России по политическому убежищу, потому как их при военном положении ждет на Украине растрел за сдачу кораблей России
whitewo    26.11.2018, 18:53
Оценка:  0
whitewo
Это какая то фантастическая ветка развития событий. Вовка хочет пойти путем алоизыча, но в этот раз задушат в зародыше фашикофф.
Гуд лак мрази
П    26.11.2018, 18:55
Оценка:  +2
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