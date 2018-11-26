Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новинский назвал военное положение политической игрой

Комментариев: 7
Новинский назвал военное положение политической игрой

Вадим Новинский: Порошенко затеял “игру“ с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями. Об этом заявил Председатель парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 26 ноября, пишет Апостроф.

По его словам, фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА не будет поддерживать инициативу Петра Порошенко о введении военного положения.

“На протяжении последних лет наша страна переживала более крупные кризисы и более тяжелые последствия. Но ни разу Порошенко даже не пытался вести речь о военном положении. Просто тогда до выборов оставалось три года, и рейтинг у него был достаточно высоким. Сейчас в результате инцидента в Азовском море он пытается ввести военное положение. До выборов осталось четыре месяца, у него самый низкий рейтинг и он понимает, что у него нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок“, - отметил оппозиционный политик.

По мнению Вадима Новинского, Порошенко затеял “игру“ с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями.

“Мы в этой игре участвовать не собираемся и будем делать все, чтобы его ожидания не оправдались. Мы будем защищать каждого украинца. Мы сделаем все, что чтобы граждане нашей страны не потеряли прав и свобод, чтобы не было экономического коллапса. Мы сделаем все, чтобы Украина не пострадала от бездумных действий Петра Порошенко, направленных исключительно на сохранение своей собственной власти“, - отметил Председатель парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Вадим Новинский посоветовал президенту Порошенко и министру иностранных дел Климкину сконцентрироваться не на установлении диктатуры, а на освобождении 23 пленных моряков.  

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Андрей    26.11.2018, 20:01
Оценка:  0
Андрей
новиснский - существо с низкой политической ответственностью!
MNI1957    26.11.2018, 19:31
Оценка:  0
MNI1957
с-ка
православная ,позволительное выражение,а слово морж
нет
MNI1957    26.11.2018, 19:24
Оценка:  0
MNI1957
да,я не дочитал,суку православную.значит всё таки не еврей,а морж
MNI1957    26.11.2018, 19:18
Оценка:  -1
MNI1957
ЭТУ СУКУ,кого ты имел введу?
I_gor2    26.11.2018, 19:05
Оценка:  -4
I_gor2
Эту суку православную надо по законам военного времени.
Ліsа    26.11.2018, 18:58
Оценка:  -3
Ліsа
Чому це досі є громадянином України?
vicinq    26.11.2018, 18:50
Оценка:  -4
vicinq
Падаль враг Украины и весь его блок контры.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь