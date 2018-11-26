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Совбез ООН обсуждает захват украинских кораблей Россией: Онлайн-трансляция

Спецтема: Атака на Азовском море
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Экстренное заседание по российской агрессии в Азовском море собралось менее, чем за сутки.
В ООН обсуждают ситуацию в Азовском море - по запросу Украины и России
В ООН обсуждают ситуацию в Азовском море - по запросу Украины и России
webtv.un.org/

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В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, связанной с захватом Россией трех наших кораблей в Азовском море. 

На обсуждение вынесен вопрос агрессии и провокаций военных РФ в Азовском море. Заседание требовал по поручению президента Петра Порошенко созвать постпред Украины в ООН Владимир Ельченко. Запрос о чрезвычайном заседании Совбеза сделала и Россия: она, напомним, считает ситуацию 25 ноября результатом провокации Украины, несмотря на то, что военные корабли пребывали в нейтральных водах.

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В течение последних суток ряд европейских стран, Канада и США выступили с осуждением российской агрессии. Заверили Украину в поддержке территориальной целостности и суверенитета и в НАТО.

Франция, Эстония и Канада потребовали как можно быстрее освободить украинских моряков, двое из которых ночью находились в тяжелом состоянии, как можно быстрее. Германия также заверила, что сделает все для эскалации конфликта. Кроме того, Президент Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен. Президент Петр Порошенко созвал в ночь на понедельник военный кабинет, инициировал внеочередное заседание парламента и обратился к депутатам с просьбой ввести военное положение на территории страны.

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Теги: Совбез ООН, РФ, Украина, Азов, корабли, агрессия
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