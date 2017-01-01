Новый IQOS 3: Успех или провал года? С инфографикой

IQOS представил новые модели электронной системы нагревания табака - с обновленным дизайном, техническим апгрейдом и неожиданными функциями.

Мы побывали на презентации новых моделей IQOS 3 и IQOS 3 MULTI. Вокруг новинок много шума – именитые гости на вечеринке, сотни постов в Instagram, десятки тысяч просмотров видео трансляций с презентации. Давайте посмотрим, действительно ли новинки стоят такого внимания публики, или это просто маркетинговая приманка. Ведь такими уловками для привлечения внимания часто грешат производители даже уровня Apple со своим инновациями “ни о чем“, как в iPhone S и XS.

Начнем издалека для тех, кто не знает, что такое IQOS.

IQOS – это…

IQOS – это электронная система нагревания табака, которая позиционируется как менее вредная и более “чистая“ альтернатива для курильщиков. Технология IQOS построена таким образом, что из процесса полностью устранена химическая реакция горения. Вместо этого устройство нагревает табак до 300⁰С. Это обеспечивает испарение аэрозоля, насыщенного табачным ароматом, но содержащего на 90% меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. Опять же, без огня нет ни дыма, ни пепла. А вместе с тем нет и риска прожечь что-нибудь вокруг, испачкать пеплом, или провонять дымом.

Новые IQOS 3 и IQOS 3 MULTI: что изменилось

Каждый год IQOS выпускает на рынок новую модель. В 2018 презентовали сразу две новинки. Посмотрим на изменения в новых версиях по сравнению с предыдущими и решим: IQOS 3 – заявка на успех или потенциальный провал.

Главными достоинствами предыдущей модели IQOS 2.4+ (кстати, по словам производителя, она останется в продаже после выхода новинок) являются:

на 90% меньше вредных веществ

нет дыма, пепла, горения, неприятного запаха на вещах

высококлассный дизайн

встроенный Bluetooth, чтобы управлять устройством дистанционно через приложение

Справедливости ради признаем, все важное и ценное из предыдущей версии благополучно перекочевало в новую. За это IQOS 3 и IQOS 3 Multi получают первый плюсик.

Что еще стоящего добавилось в новинках:

возможность использовать несколько стиков подряд (максимум 10) без перерыва

дизайн уровня “совершенство“, чего совсем не просто достичь в мире, где тренды задают Apple и Tesla

улучшенная юзаюбилити, то есть удобство и простота использования. Больше никаких лишних кнопок и мигающих лампочек, как на панели управления космического шаттла. Все управляется одной кнопкой. Более того, производитель явно прошелся по основным сценариям поломок у пользователей и просто устранил большинство непонятных моментов. Крышку зарядного устройства с механической защелкой убрали. Вместо нее - боковая дверца на магнитах. Разъем под держатель поменяли так, что теперь не надо задумываться, какой стороной его вставлять – можно любой.

апгрейд технических показателей и защитных характеристик. Срок жизни батареи существенно увеличили – теперь она рассчитана на вдвое большее количество циклов перезарядки. Всю электронику упаковали в удароустойчивый корпус. Заодно расширили диапазон температур, в котором IQOS будет комфортно себя чувствовать и работать без перебоев.

За каждое из этих улучшений IQOS 3 и IQOS 3 Multi получают еще по плюсику. Существенных минусов при первом контакте мы пока не обнаружили. Но если найдем, не сомневайтесь, расскажем. Так или иначе, с пятью плюсами за разные усовершенствования новые версии IQOS однозначно имеют все шансы стать успехом года как для производителя, так и для клиентов.

Продажи новинок начнутся 1 декабря на iqos.ua.