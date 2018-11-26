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Порошенко не смог пробиться на трибуну и уехал из Рады - СМИ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 9
Президент прождал около часа, чтобы выступить с трибуны, но не дождался ее разблокирования и отменил выступление.
Порошенко так и не дождался для себя разблокированной трибуны
Порошенко так и не дождался для себя разблокированной трибуны
president.gov.ua

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Блокирование Верховной Рады фракциями Юлии Тимошенко и Олега Ляшко не дало президенту Петру Порошенко выступить перед депутатами. Об этом пишет Украинская Правда, ссылаясь на свой источник в БПП.

“Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады, - рассказал СМИ депутат. – Но, поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook“.

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В то же время рядовым депутатам не удалось пообщаться с президентом в кулуарах, хотя они и хотели провести с ним консультации, рассказала вице-спикер Оксана Сыроед.

“Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко, Парубий, Бурбаки, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали, - поделилась вице-спикер. - И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем“.

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Среди фракций введение военного положения поддерживают БПП и “Самопомощь“. Оппозиционный блок выступает против, другие фракции требуют изменений в закон о правовом порядке военного положения. “Радикальная партия“ и “Батькивщина“ блокировали трибуну, требуя консультаций с президентом.

Ранее СНБО и Петр Порошенко просили парламент объявить военное положение в связи с агрессией РФ против Украины сроком на 60 дней. Позже Порошенко заявил, что просит депутатов уже о 30 днях, чтобы избежать спекуляций в связи с выборами президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года. Также он пообещал внести в парламент соответствующее постановление с датой выборов согласно Конституции.

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Напомним, 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией. 

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Теги: депутаты, Рада, Порошенко, военное положение, Тимошенко, Ляшко
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Комментариев (11)
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Мыкола    26.11.2018, 19:33
Оценка:  0
Мыкола
Українці є українці.Вони собі не зраджують. Вроді і не цигани, а ведуть себе точно, як ті цигани: галасують, кричать, ну табір табором ! Головна біда українців, що вони не поважають один оного і навіть президента, який би він там не був !
colavova    26.11.2018, 19:56
Оценка:  0
colavova
как передаче 60 минут
fkrfyfan    26.11.2018, 19:29
Оценка:  +5
fkrfyfan
Какое же оно трусливое
colavova    26.11.2018, 19:57
Оценка:  0
colavova
а ты не знал? пуйло оно такое))
bertal    26.11.2018, 19:14
Оценка:  +8
bertal
не сумел? или сбежал? принимая такие решения нужно быть морально готовым и отвечать за свои слова, хотя о ком это я, еврей и слово?
colavova    26.11.2018, 19:57
Оценка:  0
colavova
кацап и мозги это да!
Ліsа    26.11.2018, 18:59
Оценка:  +1
Ліsа
на 60 днів грошей не вистачило
atos    26.11.2018, 18:56
Оценка:  +6
atos
Налили бы Пэти, 100 грам, он бы не только выступил, но ещё и спел бы))))
colavova    26.11.2018, 19:58
Оценка:  0
colavova
и давай по свадьбам плясать)))))))))
bertal    26.11.2018, 18:56
Оценка:  +4
bertal
Чемодан, вокзал? куда?
colavova    26.11.2018, 19:59
Оценка:  0
colavova
тебе - на восток
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