Порошенко не смог пробиться на трибуну и уехал из Рады - СМИ

Президент прождал около часа, чтобы выступить с трибуны, но не дождался ее разблокирования и отменил выступление.

Порошенко так и не дождался для себя разблокированной трибуны president.gov.ua

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Блокирование Верховной Рады фракциями Юлии Тимошенко и Олега Ляшко не дало президенту Петру Порошенко выступить перед депутатами. Об этом пишет Украинская Правда, ссылаясь на свой источник в БПП.

“Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады, - рассказал СМИ депутат. – Но, поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook“.

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В то же время рядовым депутатам не удалось пообщаться с президентом в кулуарах, хотя они и хотели провести с ним консультации, рассказала вице-спикер Оксана Сыроед.

“Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко, Парубий, Бурбаки, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали, - поделилась вице-спикер. - И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем“.

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Среди фракций введение военного положения поддерживают БПП и “Самопомощь“. Оппозиционный блок выступает против, другие фракции требуют изменений в закон о правовом порядке военного положения. “Радикальная партия“ и “Батькивщина“ блокировали трибуну, требуя консультаций с президентом.

Ранее СНБО и Петр Порошенко просили парламент объявить военное положение в связи с агрессией РФ против Украины сроком на 60 дней. Позже Порошенко заявил, что просит депутатов уже о 30 днях, чтобы избежать спекуляций в связи с выборами президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года. Также он пообещал внести в парламент соответствующее постановление с датой выборов согласно Конституции.

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Напомним, 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих. В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией.