На Закарпатье девочка спасла во время пожара четверых детей

Когда вспыхнул пожар, родителей в доме не было. Пятеро детей находились под присмотром родственника, который из-за болезни тяжело передвигался.

В с. Кобылецкая Поляна Закарпатской области 11-летняя девочка спасла младших братьев и сестер, а также позвала на помощь соседей, чтобы помочь родственнику, который из-за болезни тяжело передвигался, выбраться из горящего деревянного дома. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, во время возникновения пожара в доме находилось пять детей и их родственник. Родители в тот день уехали по делам в райцентр.

"Вечером старшая из детей, 11-летняя Соня, почувствовала запах горелого, который доносился из соседней комнаты. Открыв дверь, она поняла, что горит их деревянный дом. Ребенок не растерялся и начал действовать. Осознав, что огонь уже отрезал путь к выходу из квартиры, Соня немедленно начала проводить эвакуацию своих братиков и сестричек через окно", - говорится в сообщении.

После того, как все несовершеннолетние, самому младшему только исполнилось два года, оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух. На тот момент пожар уже заметили односельчане: одни звонили спасателям, а другие спешили ребенку на помощь. Соня сообщила соседям, что внутри дома еще остался их родственник.

Детей доставили в местную участковую больницу. В медицинской помощи дети не нуждались.

Пожар ликвидировали. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что девочка, которая пострадала при пожаре в лагере в Одессе, спасла восьмерых детей.

Также сообщалось, что в Житомирской области 14-летняя девочка спасла троих детей во время пожара.

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