На Донбассе за день ранены двое украинских военных

Противник применял минометы калибра 82 мм и 120 мм, а также вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне ООС под контролем украинских военных Минобороны Украины

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Ранены двое военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 26 ноября.

Под обстрелами оказались позиции в районе населенных пунктов Пивденный, Малиновое, Красногоровка, Вильный, Опытное, Гнутово, Станица Луганская.

Противник применял минометы калибра 82 мм и 120 мм, а также вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе отметили, что обороняющиеся подразделения ВСУ предпринимали необходимые меры для подавления огневой активности врага. Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, за минувшие сутки 25 ноября сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда ранения получили двое украинских военнослужащих.

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