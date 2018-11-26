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На Донбассе за день ранены двое украинских военных

Комментариев: 1
Противник применял минометы калибра 82 мм и 120 мм, а также вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ситуация в зоне ООС под контролем украинских военных
Ситуация в зоне ООС под контролем украинских военных
Минобороны Украины

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Ранены двое военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 26 ноября.

Под обстрелами оказались позиции в районе населенных пунктов Пивденный, Малиновое, Красногоровка, Вильный, Опытное, Гнутово, Станица Луганская.

Противник применял минометы калибра 82 мм и 120 мм, а также вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе отметили, что обороняющиеся подразделения ВСУ предпринимали необходимые меры для подавления огневой активности врага. Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, за минувшие сутки 25 ноября сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда ранения получили двое украинских военнослужащих.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    26.11.2018, 19:25
Оценка:  0
bertal
Накануне объявления о военном положении, и такую новость, всего два раненых, Турчинову до Геббельса ой как далеко, написали бы 2000 раненых, страна в опасности, вот вам и повод, а так за четыре года ничего терпели, и тут накануне выборов - прозрение, тормозим однако, 4.5года понадобилось
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