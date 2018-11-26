Конфликт на Азове: список пленных моряков

Опубликован список военных моряков, находившихся на бортах кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу.

Появился перечень военных моряков, находившихся на бортах кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу, которые Россия задержала в Керченском проливе. Список в понедельник, 26 ноября, публикует ТСН.

В списке, который обнародовало СМИ, 18 фамилий. Отмечается, что не все лица принадлежали к экипажам, некоторые из них были на бортах дополнительно.

Малый бронированный артиллерийский катер Бердянск:

Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)

Матрос Андрей Ейдер (1999 г.р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь:

Командир - старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир Яны Капу:

Командир - старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

Капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984 г.р.)

Как сообщалось, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих. Позже ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Кроме этого, в Кремле инцидент в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева".

Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщал, что ранения получили шесть моряков, всего в плен было взято более 20 человек с трех кораблей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet