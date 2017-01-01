Протестующие швыряли в машину горящие шины. Водитель в ответ кричал из кабины – "Я вас всех порежу!".

На границе с Польшей в пункте пропуска Ягодин в Волынской области водители большегрузных автомобилей прорвали кордон "евробляхеров", которые блокировали дорогу. Об этом сообщают Волынские новости в понедельник, 26 ноября.

Отмечается, что "евробляхеры" зажгли шины, но вскоре согласились пропускать грузовики – по три в час с каждой стороны.

"Один из водителей дальнобойщиков решил не ждать своей очереди на проезд и поехал через толпу, едва не наехав на людей. Это крайне возмутило протестующих. Они начали останавливать машину и швырять в нее всевозможные предметы, включая горящие шины. Водитель в ответ кричал из кабины – "Я вас всех порежу!"", – говорится в сообщении.

В итоге водитель, который поехал вне очереди, прорвал блокаду, а следом за ним проехали еще пять грузовиков.

Также в ситуацию вмешался спецназ полиции. В толпе началась драка. Правоохранители силой потушили шины.

Cмотрите фотогалерею: Фуры прорвали кордон "евробляхеров" в пункте пропуска Ягодин

Напомним, что 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы. За вчерашние сутки в Украину не пустили более 200 "евроблях". В понедельник акция продолжилась.

Также 26 ноября стало известно, что водители грузовиков на несколько часов перекрыли дорогу участникам акции протеста "евробляхеров" возле пункта пропуска в Раве-Русской.

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