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В Днепре обстреляли автомобиль

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Неизвестный сделал около шести выстрелов из травматического оружия в Opel и скрылся в неизвестном направлении.
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские
dp.informator.ua

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого неизвестный стрелял в Opel, пострадал мужчина, который находился за рулем автомобиля. Об этом в понедельник, 26 ноября, пишет Информатор.

Инцидент произошел около 22:00 25 ноября.

Как сообщили патрульные, предположительно, между водителем Opel и водителем другого неизвестного автомобиля завязался конфликт на дороге. Что стало его причиной, на данный момент неизвестно. Однако нападающий на другом автомобиле сделал около 6 выстрелов из травматического оружия в Opel и скрылся в неизвестном направлении.

Тридцатилетнего водителя Opel с места забрала скорая помощь. Его жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, он получил легкие травмы.

 

Cмотрите фотогалерею: В Днепре обстреляли автомобиль

 

Ранее во Львове нетрезвый мужчина из пистолета стрелял по припаркованным автомобилям.

Также сообщалось, что в центре столицы неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti.

 

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Теги: фото, Днепр, стрельба, водитель, обстрел, автомобиль, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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