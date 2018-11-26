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Военное положение не создаст проблем для выборов - Порошенко

Комментариев: 13
Петр Порошенко заверил НАТО, что военное положение не повлияет на работу демократических институтов в стране.
Порошенко заявил, что военное положение не создаст проблем для будущих президентских выборов
Порошенко заявил, что военное положение не создаст проблем для будущих президентских выборов
Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что введение военного положения не создаст проблем для будущих президентских выборов. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина-НАТО заявил генсек Альянса, пишет Украинская правда в понедельник, 26 ноября.

По словам Столтенберга, Порошенко подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов.

Столтенберг отметил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов.

Как сообщалось, Порошенко объявил измененные сроки военного положения, которое он предложит ввести Верховной Раде.

Также сообщалось, что депутаты получили печатный указ президента, в котором появился пункт, которого не было на сайте главы государства, и который не рассматривался на заседании СНБО.

Порошенко отменил свое выступление в Раде

 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, НАТО, НАТО-Украина, Выборы, Порошенко, Петр Порошенко, военное положение, Йенс Столтенберг, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Alex_Shadow    26.11.2018, 21:24
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Если ничего не поменяется, то зачем его вводить?
NeroZone    26.11.2018, 21:19
Оценка:  +3
NeroZone
За 5 лет что он нам сделал хорошего? Сколько ж себе присвоил и сколько наврал и сколько, наверное , ,нагреб ? Как политик и дипломат- полный провал- клоун. Кроме тысяч смертей, повышения курса, цен, тарифов . откровенного грабежа, идиотских законов. Псевдо патриот с провокациями на язык , церковь
Letohradek    26.11.2018, 21:23
Оценка:  -4
Letohradek
Что ты несешь? Прежде чем обвинять в воровстве кого либо, должен иметь доказательства, а не "наверное , ,нагреб" ... Закрой свое вонючее "рот", что бы не выглядеть брехливым кретином!
lalikana    26.11.2018, 21:26
Оценка:  +2
lalikana
Виолетта, на сколько ты обогатилась и на сколько твой кумир- Пор.....х?
Alex_Shadow    26.11.2018, 21:25
Оценка:  -3
Alex_Shadow
Ты бы сделал лучше? Или может Йуля? Или Ляшко? Может Тягнибок? Кто сделал бы лучше в такое время?
sergei77    26.11.2018, 21:11
Оценка:  +6
sergei77
я не понимаю почему когда власть заявляла, что в Илловайском котле российская армия убила более 400 украинских солдат и военного положения не ввели. Но сейчас те же россияне немного помяли маленький корабль и вот тебе уже военное положение!
k2s11ltk    26.11.2018, 21:05
Оценка:  +2
k2s11ltk
Певно він мав на увазі, що військовий стан не створить проблем особисто для нього!!!
BaltijasCels    26.11.2018, 20:47
Оценка:  +4
BaltijasCels
Так як Порошенко николы, ни одного разу в жытти нэ брэхав, то, звисно, потрибно йому вирыты... Але до чого тут НАТО? Яке видношенняя до Украины мае цей вийськовый блок? НАТО вже выборами займаються в нэзалэжных, нэ натовських крайинах? Чы Петро першому кого зустрив доповив?
BaltijasCels    26.11.2018, 20:49
Оценка:  +2
BaltijasCels
До рэчи, Совбез ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе!
Letohradek    26.11.2018, 20:52
Оценка:  -6
Letohradek
Виродок даунецькій, яке ти маєш відношення до України?
BaltijasCels    26.11.2018, 21:06
Оценка:  +1
BaltijasCels
Донецьк - це Украина! А ты, майдавошка - ворог Украины... Доскакався, евродрочер ипучий?
BabaYul    26.11.2018, 20:39
Оценка:  +3
BabaYul
Всё правильно. Нет выборов - нет проблем.
mark_demo    26.11.2018, 20:27
Оценка:  +7
mark_demo
он как змей искуситель,что угодно скажет сейчас.что б ввели военное положение.А чего его не ввели,кода Крым отжали,когда Донбасс отжимали?!?!?!?!?да и в обще,зачем слушать балабола,который закончил АТО за неделю и всем воякам по штуки в день платит
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