Военное положение не создаст проблем для выборов - Порошенко

Петр Порошенко заверил НАТО, что военное положение не повлияет на работу демократических институтов в стране.

Порошенко заявил, что военное положение не создаст проблем для будущих президентских выборов Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что введение военного положения не создаст проблем для будущих президентских выборов. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина-НАТО заявил генсек Альянса, пишет Украинская правда в понедельник, 26 ноября.

По словам Столтенберга, Порошенко подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов.

Столтенберг отметил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов.

Как сообщалось, Порошенко объявил измененные сроки военного положения, которое он предложит ввести Верховной Раде.

Также сообщалось, что депутаты получили печатный указ президента, в котором появился пункт, которого не было на сайте главы государства, и который не рассматривался на заседании СНБО.

Порошенко отменил свое выступление в Раде

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