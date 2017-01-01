Сотрудники ФСБ опросили украинских моряков

Уже во вторник "суд" в аннексированном Крыму может избрать меру пресечения украинским военнослужащим.

Сотрудники ФСБ России опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 ноября.

Утверждается, что были опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В российской спецслужбе заявили, что шедшие к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив.

Также сообщается, что уже завтра, 27 ноября, так называемый "суд" в аннексированном Крыму может избрать меру пресечения украинским морякам.

"Ориентировочно завтра... суд рассмотрит меру пресечения по украинским морякам", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.

Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.

В свою очередь, в ФСБ РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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