"Евробляхеры" разбили палатку у Roshen в Виннице
В Виннице около 30 владельцев авто на польской и литовской регистрации, которые входят в объединение АвтоЕвроСила, в понедельник, 26 ноября, заполонили своими машинами стоянку около Второй кондитерской фабрики Roshen в Виннице. Об этом в понедельник, 26 ноября, пишут Винницкие новости.
Отмечается, что цель водителей - блокировать работу предприятия.
Активных действий по блокировке фабрики Roshen владельцы авто пока не предпринимают, ожидая подкрепления с других регионов. Они поставили несколько бочек с огнем и начали монтировать палатку.
В то же время в АвтоЕвроСила сообщили, что официально организация не имеет отношения к подобным акциям.
На место возможной акции протеста приехали правоохранительные органы.
Cмотрите фотогалерею: "Евробляхеры" разбили палатку у Roshen в Виннице
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