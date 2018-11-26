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"Евробляхеры" разбили палатку у Roshen в Виннице

Комментариев: 0
"Евробляхеры" пришли к зданию фабрики Roshen в Виннице и разбили там палатку. Активных действий водители пока не предпринимают.
"Евробляхеры" собрались у фабрики Roshen
"Евробляхеры" собрались у фабрики Roshen
vinnytsianews.com

В Виннице около 30 владельцев авто на польской и литовской регистрации, которые входят в объединение АвтоЕвроСила, в понедельник, 26 ноября, заполонили своими машинами стоянку около Второй кондитерской фабрики Roshen в Виннице. Об этом в понедельник, 26 ноября, пишут Винницкие новости.

Отмечается, что цель водителей - блокировать работу предприятия.

Активных действий по блокировке фабрики Roshen владельцы авто пока не предпринимают, ожидая подкрепления с других регионов. Они поставили несколько бочек с огнем и начали монтировать палатку.

В то же время в АвтоЕвроСила сообщили, что официально организация не имеет отношения к подобным акциям.

На место возможной акции протеста приехали правоохранительные органы.

 

 

Ранее "евробляхеры" практически полностью заблокировали границу Украины с Польшей.

Фуры прорвали кордон "евробляхеров" в пункте пропуска Ягодин

 

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Теги: митинг, Винница, фото, протест, Roshen, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    26.11.2018, 21:33
Оценка:  0
atos
Ничего, ничего, сейчас дядя Петя, чп введёт и будет вам и палатка и шатер, и сауна с девочками и пивом))
Нищеброды будут делать всё, но только не работать)))
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