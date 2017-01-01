На Волыни мужчина убил двух человек и застрелился

Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. Инцидент произошел в Ковеле на улице Владимирской.

В городе Ковель местный житель застрелил двух мужчин, ранил еще одного, после чего застрелился сам. Об этом сообщает управление Нацполиции в Волынской области в понедельник, 26 ноября.

Отмечается, что стрельба произошла в доме на улице Владимирской. 46-летний мужчина из охотничьего ружья убил 51-летнего и 25-летнего меcтных жителей (отца и сына), а также ранил 43-летнего местного жителя. Последний был госпитализирован.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном убийстве двух и более человек (п.1 ч.2 ст. 115 Украины).

Ранее на автомойке в Луцке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.

А накануне в Запорожье сотрудники полиции задержали гражданина Грузии, который устроил стрельбу на улице и ранил мужчину, задолжавшего ему деньги.

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