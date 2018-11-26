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Су-30 атаковал украинские корабли – Муженко

Комментариев: 18
Российский истребитель Су-30 выпустил две ракеты по украинским бронекатерам. Также россияне применили средства РЭБ, утверждает глава Генштаба ВСУ.
Истребитель Су-30 атаковал украинские бронекатера в Керченском проливе
Истребитель Су-30 атаковал украинские бронекатера в Керченском проливе

Российские военные применили против украинских кораблей боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает Зеркало недели в понедельник, 26 ноября.

По данным Муженко, украинские бронекатера атаковал истребитель Су-30. Этот самолет выпустил две ракеты. А в результате применения российскими военными РЭБ командование ВМС ВСУ потеряло связь с корабельной группой. Также была заблокирована работа международной системы АИС (автоматическая идентификационная система).

"Эти действия являются актом прямой агрессии РФ против Украины, так как корабли являются суверенной территорией государства, которому они принадлежат", – подчеркнул Муженко.

Он уточнил, что трое раненных украинских моряков, по информации Международного комитета Красного Креста, находятся в Керченской больнице им. Пирогова. Местонахождение остальных военнослужащих неизвестно.

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.

Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.

В свою очередь, в ФСБ РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Теги: Россия, Украина, самолет, ракеты, корабли, истребитель, ВСУ, Виктор Муженко, Муженко, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (19)
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Негорро    26.11.2018, 23:00
Оценка:  0
Негорро
Ага,а ещё затем Путин подлетел на Ту-160 и разгрузился над нашими бронеконсервными банками.А когда понял что все бомбы отскочили и не сработали,улетел в неизвестном направлении и по-слухам,катапультировался над тайгой...
Da-Gabon    26.11.2018, 22:41
Оценка:  +2
Da-Gabon
Есть такой жанр: Кулаками после драки махать.
Da-Gabon    26.11.2018, 22:41
Оценка:  +2
Da-Gabon
Он даже хотел таранить, но промахнулся. Вынырнул и улетел.
yuliya    26.11.2018, 22:37
Оценка:  +6
yuliya
Ага, и ядерную бомбу скинули на буксир )))
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 22:29
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ох! Ольгинские сегодня пашут во всю.
Коляка    26.11.2018, 22:35
Оценка:  +6
Коляка
что ж Вам везде тролли то мерещатся? Порошенко действительно хочет удержаться у власти и будет держаться за неё до последнего любой ценой, отрицать это как минимум глупо...
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 22:45
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А я разве отрицаю? Но зачем же РФ ему подыгрывает в этом?
Коляка    26.11.2018, 22:37
Оценка:  +5
Коляка
методичку СБУшную смените, с 2004 года одно и то же пишете
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 22:46
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Меняется только ложь. Правда постоянна. Или может кроме постоянства у тебя есть иные аргументы?
Коляка    26.11.2018, 22:20
Оценка:  +4
Коляка
Сейчас можно многое насочинять, что бы народ ввести в заблуждение, что народ в последствии поддержал план Порошенко оставаться у власти, пройдёт месяц ждите следующей провокации
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 22:47
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Пока всех в заблуждение вводят сторонники кремлевской хунты.
fkrfyfan    26.11.2018, 22:19
Оценка:  +9
fkrfyfan
Так не фиг по чужой морской территории плавать. А ракеты были в качестве предупреждения, хотели бы уничтожить с первой бы разнесли в клочья
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 22:27
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Терра - земля. А плаваешь - ты. Суда ходят по воде. Хватит показывать свою безграмотность!
FlameAndHame    26.11.2018, 22:03
Оценка:  +7
FlameAndHame
А как же, самая сильная армия в Европе? Что Петя, снова ты забалабонил, впрочем как всегда! И чуть что, сразу в НАТО побежал плакаться. Обдрызгался?
Курилы-Япония    26.11.2018, 22:11
Оценка:  -9
Курилы-Япония
Где вас даунов держат? В подмосковье или в психушке?
FlameAndHame    26.11.2018, 22:21
Оценка:  +4
FlameAndHame
Вас, "даунов", возможно там и держат.
atos    26.11.2018, 22:12
Оценка:  +7
atos
А журналы со страшными картинками, нашим морякам россияне не показывали? Те такие, могут легко запугать беззащитных украинских моряков)))))
И связь обрубили, и ракетами обстреляли, Рэмбо отдыхает, Мужленко нужно книжки писать.)))
рекрас    26.11.2018, 22:15
Оценка:  +3
рекрас
Тут другой момент интересен.
3 (всего!) коробля шли из одно порта в другой. А на них накидывется целая шобла: 10 катеров, истребитель, вроде на видео и вертолеты летали.
Так чья это првокация?
А по поводу сильнейшего: буть ты самым сильным человеком в мире, от толпы гопнков из кустов это не поможет
Alex_Shadow    26.11.2018, 22:33
Оценка:  +1
Alex_Shadow
Гопника коммент. В стиле "А то чё?"
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