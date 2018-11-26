Су-30 атаковал украинские корабли – Муженко

Российский истребитель Су-30 выпустил две ракеты по украинским бронекатерам. Также россияне применили средства РЭБ, утверждает глава Генштаба ВСУ.

Российские военные применили против украинских кораблей боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает Зеркало недели в понедельник, 26 ноября.

По данным Муженко, украинские бронекатера атаковал истребитель Су-30. Этот самолет выпустил две ракеты. А в результате применения российскими военными РЭБ командование ВМС ВСУ потеряло связь с корабельной группой. Также была заблокирована работа международной системы АИС (автоматическая идентификационная система).

"Эти действия являются актом прямой агрессии РФ против Украины, так как корабли являются суверенной территорией государства, которому они принадлежат", – подчеркнул Муженко.

Он уточнил, что трое раненных украинских моряков, по информации Международного комитета Красного Креста, находятся в Керченской больнице им. Пирогова. Местонахождение остальных военнослужащих неизвестно.

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.

Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.

В свою очередь, в ФСБ РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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