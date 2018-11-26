Су-30 атаковал украинские корабли – Муженко
Российские военные применили против украинских кораблей боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает Зеркало недели в понедельник, 26 ноября.
По данным Муженко, украинские бронекатера атаковал истребитель Су-30. Этот самолет выпустил две ракеты. А в результате применения российскими военными РЭБ командование ВМС ВСУ потеряло связь с корабельной группой. Также была заблокирована работа международной системы АИС (автоматическая идентификационная система).
Он уточнил, что трое раненных украинских моряков, по информации Международного комитета Красного Креста, находятся в Керченской больнице им. Пирогова. Местонахождение остальных военнослужащих неизвестно.
Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.
Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.
В свою очередь, в ФСБ РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
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И связь обрубили, и ракетами обстреляли, Рэмбо отдыхает, Мужленко нужно книжки писать.)))
3 (всего!) коробля шли из одно порта в другой. А на них накидывется целая шобла: 10 катеров, истребитель, вроде на видео и вертолеты летали.
Так чья это првокация?
А по поводу сильнейшего: буть ты самым сильным человеком в мире, от толпы гопнков из кустов это не поможет