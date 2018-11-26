Верховная Рада закрепила дату выборов президента

Народные депутаты поддержали проект постановления, которое внес в парламент спикер Андрей Парубий.

Верховная Рада утвердила дату проведения выборов президента на 31 марта 2019 года. За такое решение проголосовали 298 народных депутатов на вечернем заседании в понедельник, 26 ноября.

Народные депутаты поддержали проект постановления №9342 О назначении очередных выборов президента Украины.

Проект постановления внес в парламент спикер Андрей Парубий.

Ранее Верховная Рада утвердила введение военного положения в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко заверил, что введение военного положения не повлияет на проведение выборов президента в конце марта 2019 года.

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