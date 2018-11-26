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Верховная Рада закрепила дату выборов президента

Комментариев: 2
Народные депутаты поддержали проект постановления, которое внес в парламент спикер Андрей Парубий.
"За" проголосовали 298 народных депутатов
"За" проголосовали 298 народных депутатов
rada.gov.ua

Верховная Рада утвердила дату проведения выборов президента на 31 марта 2019 года. За такое решение проголосовали 298 народных депутатов на вечернем заседании в понедельник, 26 ноября.

Народные депутаты поддержали проект постановления №9342 О назначении очередных выборов президента Украины.

Проект постановления внес в парламент спикер Андрей Парубий.

Ранее Верховная Рада утвердила введение военного положения в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко заверил, что введение военного положения не повлияет на проведение выборов президента в конце марта 2019 года.

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Теги: Украина, Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, Рада, Верховная Рада, народный депутат, Андрей Парубий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BaltijasCels    26.11.2018, 22:46
Оценка:  0
BaltijasCels
Парубий мудрый спикер. Почему он не баллотируется в президенты?
Коляка    26.11.2018, 22:29
Оценка:  0
Коляка
гы-гы, как закрепили, так и открепили
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