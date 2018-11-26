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Решение президента о военном положении спасло Украину, – политолог

Комментариев: 6
Решение президента о военном положении спасло Украину, – политолог

Четкая реакция президента Украины Петра Порошенко на провокацию в Керченском проливе спасла страну от повторного вторжения . Такое мнение у на своей страничке в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Провокация в Керченском проливе – это проверка . Реакция была быстрой, жесткой и разнонаправленной, моментально были задействованы связи со всеми зарубежными партнерами и международными структурами. 

"Быстрая реакция на провокацию, жесткая позиция, моментальное задействования всех доступных внешних ресурсов превратило попытку аннексировать Азов и создать плацдарм для оккупации Приазовья в масштабное стратегическое поражение. Мы выстояли", – заключил Алексей Голобуцкий.

 Напомним, 25 ноября на территории Керченского пролива корабли украинских ВМС были атакованы российскими. В результате штурма три украинских корабля были захвачены спецназом РФ и доставлены в Керчь, шестеро военнослужащих получили ранения.

Из-за чрезвычайной ситуации в Азовском море вечером 25 ноября Петр Порошенко созвал военный кабинет, а также состоялось заседание СНБО, на котором президенту было предложено ввести в стране военное положение.Глава государства поддержал это предложение с поправкой о том, чтовоенное положение будет введено не на 60, а на 30 дней, чтобы исключить перенос выборов президента, которые должны состояться в марте 2019 года.

26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании 276 голосами поддержала введение в Украине военного положения с 9 утра 28 ноября.

Также отметим, что президент ввел военное положение не по всей стране, а только в регионах, которые граничат с Россией и Приднестровьем. Как отметили эксперты, это еще раз подчеркивает, что Петр Порошенко интересуют не перенос выборов, а безопасность украинцев.

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Комментариев (6)
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Люблю_Украину    26.11.2018, 22:51
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Эра лжи и идиотизма! Можно было бы смеяться но не закончится ли это в ближайшем будущем настоящей войной?
Светлана    26.11.2018, 22:50
Оценка:  +4
Светлана
Такое ощущение,что этого политолога контузило от ранения в голову,от какого вторжения спасло введение военного положения?Когда?Кого?Какая-то несусветная чушь,ложь и издевательство над народом.
ZaPetra    26.11.2018, 22:45
Оценка:  +2
ZaPetra
То есть теперь украинские буксиры смогут спокойно проходить керченский пролив ?
Коляка    26.11.2018, 22:43
Оценка:  +4
Коляка
Ну как можно такую чушь народу впаривать? Россия на Украину не нападала, Россия арестовало нарушителей, которые нарушали не по своей воле... В сентябре военные корабли Украины без проблем прошли по разрешению, здесь они шли без разрешения, что непонятного? Петя это сделал специально, сдвинуть выборы
sebax    26.11.2018, 22:52
Оценка:  0
sebax
Ану ягелю з'їж.
Якщо злодій вкрав чоботи це ще не значить що ті чоботи його.
chytan    26.11.2018, 22:36
Оценка:  -1
chytan
Саме так !!!
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