Решение президента о военном положении спасло Украину, – политолог

Четкая реакция президента Украины Петра Порошенко на провокацию в Керченском проливе спасла страну от повторного вторжения . Такое мнение у на своей страничке в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Провокация в Керченском проливе – это проверка . Реакция была быстрой, жесткой и разнонаправленной, моментально были задействованы связи со всеми зарубежными партнерами и международными структурами.

"Быстрая реакция на провокацию, жесткая позиция, моментальное задействования всех доступных внешних ресурсов превратило попытку аннексировать Азов и создать плацдарм для оккупации Приазовья в масштабное стратегическое поражение. Мы выстояли", – заключил Алексей Голобуцкий.

Напомним, 25 ноября на территории Керченского пролива корабли украинских ВМС были атакованы российскими. В результате штурма три украинских корабля были захвачены спецназом РФ и доставлены в Керчь, шестеро военнослужащих получили ранения.

Из-за чрезвычайной ситуации в Азовском море вечером 25 ноября Петр Порошенко созвал военный кабинет, а также состоялось заседание СНБО, на котором президенту было предложено ввести в стране военное положение.Глава государства поддержал это предложение с поправкой о том, чтовоенное положение будет введено не на 60, а на 30 дней, чтобы исключить перенос выборов президента, которые должны состояться в марте 2019 года.

26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании 276 голосами поддержала введение в Украине военного положения с 9 утра 28 ноября.

Также отметим, что президент ввел военное положение не по всей стране, а только в регионах, которые граничат с Россией и Приднестровьем. Как отметили эксперты, это еще раз подчеркивает, что Петр Порошенко интересуют не перенос выборов, а безопасность украинцев.