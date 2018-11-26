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Стало известно, в каких областях Украины введут военное положение

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Военное положение вводится на территории восьми регионов и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Петр Порошенко уточнил границы, где будет действовать военное положение
Петр Порошенко уточнил границы, где будет действовать военное положение
president.gov.ua

Военное положение будет введено в тех областях Украины, которые расположены возле границы с Россией, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября.

"Военное положение вводится на территории таких областей: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская и внутренние воды Азово-Керченской акватории", – уточнил глава государства.

Ранее стало известно, что Верховная Рада одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

После этого парламент утвердил дату очередных выборов президента Украины – 31 марта 2019 года. За это решение проголосовали 298 народных избранников.

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Теги: Рада, Верховная Рада, Порошенко, Петр Порошенко, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    26.11.2018, 22:57
Оценка:  0
Негорро
Путин уже составляет явку с повинной от испуга!))))))
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