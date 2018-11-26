Украина призвала ужесточить санкции против РФ
Постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что "нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата РФ Мариуполя".
Украина рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября.
По словам дипломата, "это была сознательная провокация России, нацеленная на установление полного контроля в Азовском море".
"В международный центр контроля, который находится в Испании, не поступало информации о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата российской стороной Мариуполя", – сказал Ельченко.
Постпред Украины также сообщил, что 17 декабря Генассамблея ООН рассмотрит украинскую резолюцию по целому ряду вопросов, включая милитаризацию Крыма.
Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.
Позже ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также в Кремле инцидент в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева". Украина ввела военное положение на 30 дней.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент