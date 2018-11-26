Украина призвала ужесточить санкции против РФ

Постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что "нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата РФ Мариуполя".

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко требует ужесточения санкций против РФ Getty Images



Украина рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября.



По словам дипломата, "это была сознательная провокация России, нацеленная на установление полного контроля в Азовском море".



"В международный центр контроля, который находится в Испании, не поступало информации о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата российской стороной Мариуполя", – сказал Ельченко.



Постпред Украины также сообщил, что 17 декабря Генассамблея ООН рассмотрит украинскую резолюцию по целому ряду вопросов, включая милитаризацию Крыма.



Позже ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также в Кремле инцидент в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева". Украина ввела военное положение на 30 дней.

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