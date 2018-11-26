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Украина призвала ужесточить санкции против РФ

Комментариев: 3
Постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что "нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата РФ Мариуполя".
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко требует ужесточения санкций против РФ
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко требует ужесточения санкций против РФ
Getty Images

Украина рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября.
 
По словам дипломата, "это была сознательная провокация России, нацеленная на установление полного контроля в Азовском море".
 
"В международный центр контроля, который находится в Испании, не поступало информации о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата российской стороной Мариуполя", – сказал Ельченко.
 
Постпред Украины также сообщил, что 17 декабря Генассамблея ООН рассмотрит украинскую резолюцию по целому ряду вопросов, включая милитаризацию Крыма.
 
Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.
 
Позже ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также в Кремле инцидент в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева". Украина ввела военное положение на 30 дней.

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Теги: Украина, ООН, совбез, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Негорро    26.11.2018, 23:55
Оценка:  -2
Негорро
Эти дебилы конченые,называющие себя Украиной,похоже совсем отупели!Ведь вовсе не он Украина,а народ.Это я,как гражданин Украины заявляю.В этой власти нет Украины вовсе,один гороховый пук из Африки.
Letohradek    26.11.2018, 23:58
Оценка:  0
Letohradek
Ватный кретин, ты не имеешь ни малейшего отношения к Украине! Пшолвон!
Негорро    27.11.2018, 00:15
Оценка:  -1
Негорро
Старушка Виолетта,от того что тебе не нравится правда,ничего не изменится.Если твои хозяева не уйдут из власти добровольно,их вынесут вперёд ногами.Они никогда не были,не являются,и не будут Украиной.Как и ты.
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