Порошенко обсудил ситуацию в Керченском проливе с Помпео

Порошенко и Помпео по телефону скоординировали шаги для противодействия России в районе Керченского пролива.

Президент Петр Порошенко обсудил по телефону ситуацию в Азовском море с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом вечером 26 ноября сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что "президент проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акте вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также соответствующие шаги украинской стороны, в частности введение режима военного положения".

Порошенко отметил, что "такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ".

"Собеседники скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива", – говорится в сообщении.

Напомним,вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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