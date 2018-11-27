Опубликован текст закона о военном положении

Согласно документу, военное положение в 10 областях продлится с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Текст закона о введении военного положения в Украине опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 "О введении военного положения в Украине" с таким предостережением: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", – говорится в тексте документа.





В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предполагается утвердить указ президента о введении военного положения, которым в Украине с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года вводится военное положение, решаются вопросы, связанные с введением названного особого правового режима.





Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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