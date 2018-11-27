Итоги 26 ноября: Военное положение и бунт "евроблях"

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украине ввели военное положение на 30 дней в 10 областях УНИАН

Американский аппарат InSight сел на Марс

Автоматическая межпланетная станция NASA InSight успешно села на поверхность Марса в районе нагорья Элизий. Аппарат прислал свое первое фото с Красной планеты. Изображение появилось на экране в центре управления полетом NASA через несколько минут после посадки. На снимке видны мелкие частицы марсианской пыли.

Украина ввела военное положение

Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Военное положение вводится в 9 утра 28 ноября сроком на 30 суток. Военное положение будет введено только в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.

Ощадбанк отсудил у России 1,3 млрд долларов

Международный арбитраж принял решение в пользу Ощадбанка в споре с Россией об убытках из-за аннексии Крыма. Сумма возмещения убытков составит 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начислены с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Решение является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.

Украина обходится без российского газа ровно три года

26 ноября исполнилось ровно три года с момента, когда Украина перестала закупать газ у России. По информации Нафтогаза, Украина прекратила импортировать российский газ 1095 дней назад.

“Евробляхеры“ перекрыли границу Украины с Польшей

Акции протеста “евробляхеров“ практически полностью заблокировали границу Украины с Польшей. Все пункты пропуска, кроме Смильницы остановились. На пункте пропуска Краковец протестующие жгли шины. Всю ночь митингующие не расходились и продолжают протест, поскольку недовольны новыми правилами транзита.

На границе с Польшей в пункте пропуска Ягодин в Волынской области водители большегрузных автомобилей прорвали кордон “евробляхеров“, которые блокировали дорогу. “Евробляхеры“ зажгли шины, но вскоре согласились пропускать грузовики - по три в час с каждой стороны.

Верховная Рада закрепила дату президентских выборов

Верховная Рада утвердила дату проведения выборов президента на 31 марта 2019 года. За такое решение проголосовали 298 народных депутатов. Парламентарии поддержали проект постановления №9342 О назначении очередных выборов президента Украины.