Сутки в ООС: 18 обстрелов, двое раненых

Позиции ОС в районе населенного пункта Малиновое обстреляли из минометов 120-го калибра.

По данным разведки, трое боевиков убиты и еще трое ранены УНИАН

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ - двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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“При этом противник семь раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил“, - говорится в сводке.

По данным штаба, сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

“Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Вильный, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм“, - отметили в штабе.

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В то же время, с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял, добавили в штабе ООС.

По данным разведки, трое боевиков убиты и еще трое ранены.

Напомним, 26 ноября на Донбассе пехота Вооруженных сил Украины начала применять новую тактику использования Боевых машин пехоты.