Военное положение: Где и как будут оказывать медпомощь рассказала Супрун

Министерство здравоохранения Украины совместно Минобороны приняли совместный приказ.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях военного положения местные жители будут получать медицинскую помощь без изменений.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“В ответ на российскую агрессию Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Петра Порошенко о военном положении. Он продлится 30 суток - от 28 ноября 2018 года. Только в тех областях, которые граничат с Россией, приднестровским участком украинско-молдовской границы и побережьем Черного и Азовского морей“, - написала Супрун.

По ее словам, доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины совместно Минобороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь: “Он гарантирует своевременное лечение защитников, в частности - в условиях военного положения“.

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“В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты различного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи - военно-врачебную экспертизу“, - написала Супрун.

Ознакомиться со списком медицинских учреждений в каждой области можно на сайте Минздрава Украины.

“В этих заведениях все гражданские жители будут получать лечение без изменений. В то же время в них имеется резерв профильных коек для приема военнослужащих, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять по меньшей мере 10-15 военнослужащих“, - сообщила и.о. главы Минздрава.

По ее словам, при необходимости учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации.

Кроме того, в регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки военнослужащих и правоохранителей.

Как сообщалось 20 ноября, в Киеве Национальная полиция расследует уголовное производство по факту ввоза в Украину дипломатическим грузом медицинского препарата Kineret (Анакинра), который на данный момент является не зарегистрированным в Украине.