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Путин прокомментировал военное положение в Украине

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 9
Путин счел "провокационными" действия со стороны Украины .
Путин традиционно возложил всю вину на власти Украины
Путин традиционно возложил всю вину на власти Украины
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин провел переговоры в телефонном режиме с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили произошедшую близ Керченского пролива атаку и захват украинских кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

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В сообщении сказано, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Так, Путин счел “провокационными“ действия украинской стороны и заговорил о грубом нарушении “норм международного права“ ее военными кораблями.

“Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих Вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения“, - говорится в сообщении. 

Также президент России в разговоре с немецким канцлером традиционно возложил всю вину за произошедшее на власти Украины. 

“Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине“, - убежден Путин. 

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“Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов“, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Ранее, президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

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Теги: Путин, РФ, Меркель, Украина, власть, президент, Азовское море
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Комментариев (11)
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Ехидный    27.11.2018, 10:29
Оценка:  0
Ехидный
C больной головы на здоровую
Coюзник    27.11.2018, 10:26
Оценка:  +2
Coюзник
Да Путин сам сплошная "провакация" ...
Peyot    27.11.2018, 10:20
Оценка:  +2
Peyot
примерно пол года кремлеботы молчали наращивали акаунты...а тут за два дня такая атака идет что я наверное с 2014 такого не видел))))))
Coюзник    27.11.2018, 10:28
Оценка:  +1
Coюзник
Полность согласен ... вчера повылазили со всех щелей. И такое впечаиление что 50% из них находилось на мосту а 50% в кабине российского штурмовика
Женек    27.11.2018, 10:14
Оценка:  -5
Женек
ВВП как всегда прав
Sinobi-life    27.11.2018, 10:19
Оценка:  +6
Sinobi-life
Хло пусть мажется вазелином!!!
fkrfyfan    27.11.2018, 10:10
Оценка:  0
fkrfyfan
Так пьянь вальцман уже ничего не решает, только трясётся жирным телом над своими деньгами
korvin_ral    27.11.2018, 10:05
Оценка:  +4
korvin_ral
Кабаев, тебе уже никто не верит.
Peyot    27.11.2018, 09:47
Оценка:  0
Peyot
что то у них очередной двойник лилипутина испортился... скоро нового выпустят в люди посвежее)))
atos    27.11.2018, 09:57
Оценка:  -6
atos
Тебя можно загримировать и будешь двойником ))))
Peyot    27.11.2018, 09:59
Оценка:  +5
Peyot
та можно только если сидя за столом... а то я в два раза выше его))))
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