Путин прокомментировал военное положение в Украине

Путин счел "провокационными" действия со стороны Украины .

Путин традиционно возложил всю вину на власти Украины EPA/UPG

Президент России Владимир Путин провел переговоры в телефонном режиме с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили произошедшую близ Керченского пролива атаку и захват украинских кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении сказано, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Так, Путин счел “провокационными“ действия украинской стороны и заговорил о грубом нарушении “норм международного права“ ее военными кораблями.

“Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих Вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения“, - говорится в сообщении.

Также президент России в разговоре с немецким канцлером традиционно возложил всю вину за произошедшее на власти Украины.

“Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине“, - убежден Путин.

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“Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов“, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Ранее, президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.