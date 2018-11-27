УЗ на праздники добавит 30 пар поездов

В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.

Укрзализныця объявит о назначении около 30 пар дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Читай также: Укрзализныця хочет списать уникальный лимузин на рельсах ЗИМ

Об этом сообщается на сайте компании.

В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.

Продажу билетов на дополнительные поезда откроют после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

Читай также: Локомотив Тризуб впервые вышел на украинскую колею

Напомним, 26 ноября Укрзализныця сообщила, что начала продажу билетов на поезда дальнего следования на даты после 9 декабря до 21 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта стрелочных переводов на станции Вакуленцы в Полтавской области будет изменен маршрут и график движения скоростных поездов Интерсити.