УЗ на праздники добавит 30 пар поездов
Укрзализныця объявит о назначении около 30 пар дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
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Об этом сообщается на сайте компании.
В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.
Продажу билетов на дополнительные поезда откроют после реализации всех мест в круглогодичных поездах.
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Напомним, 26 ноября Укрзализныця сообщила, что начала продажу билетов на поезда дальнего следования на даты после 9 декабря до 21 декабря включительно.
Ранее сообщалось, что из-за ремонта стрелочных переводов на станции Вакуленцы в Полтавской области будет изменен маршрут и график движения скоростных поездов Интерсити.