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УЗ на праздники добавит 30 пар поездов

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В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.
Продажа билетов скоро будет открыта
Продажа билетов скоро будет открыта
УНИАН

Укрзализныця объявит о назначении около 30 пар дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

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Об этом сообщается на сайте компании.

В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.

Продажу билетов на дополнительные поезда откроют после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

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Напомним, 26 ноября Укрзализныця сообщила, что начала продажу билетов на поезда дальнего следования на даты после 9 декабря до 21 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта стрелочных переводов на станции Вакуленцы в Полтавской области будет изменен маршрут и график движения скоростных поездов Интерсити.

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Теги: Укрзализныця, УЗ, поезда, праздники
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Комментариев (1)
Афганец    27.11.2018, 09:42
Оценка:  0
Афганец
Проржал! "На праздники"! Сахарный америкос уже устроил праздник всему народу!
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