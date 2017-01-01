Рейдеры захватили Одесский медуниверситет - Минздрав

Минздрав намерен обратиться в правоохранительные органы.

26 ноября во Министерстве здравоохранения Украины сообщил о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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“21 ноября Минздраву стало известно о внесении изменений в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), а именно, что была внесена запись о выполнении обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета Юрием Сухиным“, - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в министерстве, МЗ, как орган управления, не выдавало приказа о возложении обязанностей ректора на Сухина.

“Минздрав считает внесение в ЕГР записи о Сухине рейдерским захватом ОНМУ и просит воздержаться от обработки документов с его подписью“, - сообщили в ведомстве.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Минздрав намерен обратиться в правоохранительные органы.

В апреле этого года Минздрав отстранил Валерия Запорожана от исполнения служебных обязанностей ректора ОНМУ, а в июле досрочно разорвал с ним контракт из-за того, что тот не пустил комиссию, которая прибыла в университет для проверки его деятельности.

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По информации ведомства, оно неоднократно получало жалобы от народных депутатов и общественных организаций о “неправомерных действиях Запорожана и вообще о критической ситуации, сложившейся в университете“.

В сентябре в. о. ректора медуниверситета Минздрав признал проректора по научно-педагогической работе Владлену Дубинину.

Как сообщалось, вокруг Одесского медицинского университета разгорается скандал. Молодые люди, часть из которых являются представителями сомнительных общественных организаций, при поддержке народного депутат Сергея Мельничука 20 июля ворвались в здание, и штурмовали приемную ВУЗа.