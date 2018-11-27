Климкин объяснил причину ввода в областях военного положения

По словам Климкина, положение вводилось не для реакции на конкретное событие.

Климкин отметил, что положение нужно для отбития агрессии УНИАН

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в 10 украинских областях вводилось с целью ответа на любые провокации и агрессивные действия Российской Федерации.

Об этом он рассказал в эфире Завтрак с 1+1.

По словам министра, положение представляет собой концентрацию мер по усилению оборонной способности страны.

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“Мы прекрасно понимаем, что Россия подбирается в Мариуполь, к Азовскому побережью, и использовать момент для того, чтобы или провокацию, или иное событие, использовать для дальнейшего наступления, она, конечно, может. И блокаду, и блокаду вообще в регионе Черного моря. Поэтому должны быть к этому готовы, и именно для того есть военное положение“, - сказал Климкин.

Он также добавил, что военное положение вводилось не для реакции на конкретное событие.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Позднее, был опубликован текст закона, согласно которому положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.