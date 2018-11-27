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Климкин объяснил причину ввода в областях военного положения

Комментариев: 18
По словам Климкина, положение вводилось не для реакции на конкретное событие.
Климкин отметил, что положение нужно для отбития агрессии
Климкин отметил, что положение нужно для отбития агрессии
УНИАН

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в 10 украинских областях вводилось с целью ответа на любые провокации и агрессивные действия Российской Федерации.

Об этом он рассказал в эфире Завтрак с 1+1.

По словам министра, положение представляет собой концентрацию мер по усилению оборонной способности страны.

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“Мы прекрасно понимаем, что Россия подбирается в Мариуполь, к Азовскому побережью, и использовать момент для того, чтобы или провокацию, или иное событие, использовать для дальнейшего наступления, она, конечно, может. И блокаду, и блокаду вообще в регионе Черного моря. Поэтому должны быть к этому готовы, и именно для того есть военное положение“, - сказал Климкин.

Он также добавил, что военное положение вводилось не для реакции на конкретное событие.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Позднее, был опубликован текст закона, согласно которому положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.

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Теги: МИД, Климкин, военное положение, области, РФ
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Комментариев (18)
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realМовчанюк    27.11.2018, 10:54
Оценка:  -3
realМовчанюк
Украина обязана обратиться к командованию НАТО и Штатов за конкретной военной помощью для отражения российской агрессии и последующему наказанию руководства росии, рекомендовать возможные районы для устройства военных баз НАТО для последующего контроля бандитских действий со стороны кремлёвской хунт
deadwest    27.11.2018, 10:48
Оценка:  +1
deadwest
Пронюхали что у граждан есть чем поживиться п при военном положении твори что хочешь....будут законно выламывать двери и забирать то что им нужно....это им не привыкать.....да и выборы......никто кроме нациков не хочет толстого постоянно пьяного лжеца выбирать.......
deadwest    27.11.2018, 10:48
Оценка:  0
deadwest
сейчас ещё и за счёт граждан поправит своё и так мощное благосостояние......
Letohradek    27.11.2018, 11:19
Оценка:  0
Letohradek
А теперь по теме! По международным правилам, все корабли и катера мира, имеют право проходить по всем проливам мира, предварительно уведомив о намерениях! Что не так?
alex-zol    27.11.2018, 10:38
Оценка:  +5
alex-zol
опять страну разделили.
Letohradek    27.11.2018, 10:40
Оценка:  -4
Letohradek
Конченное, тебе какое дело до Украины?
Goga19041984    27.11.2018, 10:29
Оценка:  +2
Goga19041984
Климкин как умственно отсталый с бумажки читал, а по глазам видно что читая ни чего не понимает, текст читал так что явно первый раз его видит.
Letohradek    27.11.2018, 10:33
Оценка:  -4
Letohradek
Читая твои комментарии, также мало улавливается какая-то смысловая нагрузка )) Лишь тупое копирование рашистских сми ))
Goga19041984    27.11.2018, 10:37
Оценка:  +3
Goga19041984
Letohradek глупенький малолетний ущербок, молодец что хоть буквы выучил, а улавливать смысл тебе не дано ибо даун кастрюлеголовый этого не может априори.
alex-zol    27.11.2018, 10:38
Оценка:  -1
alex-zol
прокладка, сдрысни.
BaltijasCels    27.11.2018, 10:26
Оценка:  +7
BaltijasCels
Сегодня сосед с похмелья попросил абиснить, военный стан - це новый празнык, або щось инше? Я не знайшов що видповисты. Фуй его знает, там видно будет...
Letohradek    27.11.2018, 10:31
Оценка:  -3
Letohradek
Ватный болван, тут как тут Чего тебе неймется, даунецкий баран? )) Ты же доорался до расии, теперь живешь в рускам мире, с комендантским часом, и наверняка стишки свои ущербные посвящаешь Пушилину, как в бытность своего зэко-преза ))) Тьфу на тебя, иблана тупоголового )))
Goga19041984    27.11.2018, 10:35
Оценка:  +3
Goga19041984
Letohradek ватный болван у тебя в трусах, хахаха!
Letohradek    27.11.2018, 10:39
Оценка:  -4
Letohradek
Я знаю о чем пишу Эта ватоголовая гнида, посвящавшая зэку стишки, мечтала подохнуть на расии. Непонятно одно, что вынуждает писать об Украине на украинских форумах? На дэнээре нет возможности реализовать свои желания?
BaltijasCels    27.11.2018, 10:46
Оценка:  +2
BaltijasCels
Тоби подобаються евромирок, якый майдавонь прынесла до Украины? Наскакався? Намахався вже прапорами ЕС? Чи ще е порох в дупи?
Letohradek    27.11.2018, 10:51
Оценка:  -5
Letohradek
Скот даунецкий, я очень рад, что быдляк подобный тебе, теперь не живет в Украине, это самое большое достижение Майдана
BaltijasCels    27.11.2018, 11:33
Оценка:  -1
BaltijasCels
Дяякую за тэ, що цытуетэ мэнэ, пани.
sharry-sharry    27.11.2018, 10:38
Оценка:  -6
sharry-sharry
BaltijasCels, не "с похмелья",а "з похмилля",не "военный",а "вийськовый",не "празник",а "свято"..,не подстраивайся под украинца,не получается у тебя!
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