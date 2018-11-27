Украинских моряков везут в симферопольский суд - Чубаров
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Захваченных Россией во время вооруженного нападения в Черном море украинских моряков, сегодня перевозят из Керчи в Симферополь для суда.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.
“Из временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный “суд“ города Симферополя (ул. Воровского, 16)“, - написал Чубаров.
Информацию о перевозке моряков в Симферополь подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Со ссылкой на свои источники в Крыму она написала, что сегодня суд изберет для украинцев меру пресечения. Их обвиняют во вторжении в территориальные воды России.
Журналист Заир Смедляев опубликовал фото, где у здания суда уже дежурят журналисты российского канал НТВ.
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Напомним, российский “крымский омбудсмен“ Людмила Лубина поговорила по телефону с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе, и намерена посетить их.
Ранее сообщалось, что захваченных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.
Из твоего что ли?
Ну и вот вопрос: какая тема сегодня будет на всех телеэкранах?
Ну да. А про московскую дурь ты даже и не спрашиваешь, зная, что это бизнес пахана всея Московии.
Отстань, иди домой!
Ты стала силой темною,
Проклятою ордой!
Ради этого он сделал нищим целый регион Украины, чтобы экономить на оставшихся без средств к существованию местных?