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Украинских моряков везут в симферопольский суд - Чубаров

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 37
Возле здания суда уже дежурят журналисты росСМИ.
Корабль РФ таранит украинский буксир
Корабль РФ таранит украинский буксир
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Захваченных Россией во время вооруженного нападения в Черном море украинских моряков, сегодня перевозят из Керчи в Симферополь для суда. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

“Из временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный “суд“ города Симферополя (ул. Воровского, 16)“, - написал Чубаров.

Информацию о перевозке моряков в Симферополь подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Со ссылкой на свои источники в Крыму она написала, что сегодня суд изберет для украинцев меру пресечения. Их обвиняют во вторжении в территориальные воды России.

Журналист Заир Смедляев опубликовал фото, где у здания суда уже дежурят журналисты российского канал НТВ.

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Напомним, российский “крымский омбудсмен“ Людмила Лубина поговорила по телефону с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе, и намерена посетить их. 

Ранее сообщалось, что захваченных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

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Теги: моряки, суд, Симферополь, Керчь, Крым, Украина, РФ
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Комментариев (37)
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deadwest    27.11.2018, 11:47
Оценка:  -3
deadwest
Тем временем, тревожные новости приходят из дома скорби. Быдло из самообороны майдана Одессы заявило о начале "флешмоба Ша, уже никто никуда не едет" Йододефицитные решили, что Крымский кризис позволил им останавливать грузовики с номерами РФ и незаконно лишать свободы водителей.
deadwest    27.11.2018, 11:48
Оценка:  -3
deadwest
"Флешмоб продлится до окончательного урегулирования вопроса с украинскими номерами.
deadwest    27.11.2018, 11:49
Оценка:  -3
deadwest
Иначе говоря , российских водителей берут в плен для обмена на украинских моряков.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Московия показала пример. Ну они хоть бульдозерами не таранят грузовики, как ваше быдло?
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:56
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"из дома скорби"

Из твоего что ли?
deadwest    27.11.2018, 11:58
Оценка:  -1
deadwest
Как думаете, чем всё закончится?
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 12:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Закончится концом света. А если это не конец света, то еще не закончилось. Уместней говорит о том, к чему приведет. Пока я отмечаю, что Москва создает опасные прецеденты, которые уже очень скоро будут использованы Китаем против нее.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"В Стамбуле сегодня обсудят объединение украинских церквей"

Ну и вот вопрос: какая тема сегодня будет на всех телеэкранах?
Зорян_и_Шкиряк    27.11.2018, 11:30
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Интересно, что в Украине закончится быстрее - корабли, моряки или дурь?
Афганец    27.11.2018, 11:32
Оценка:  -5
Афганец
Корабли? А они есть!
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:36
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Главное чтобы ракет хватило на ваши корыта. Мы не будем как вы идти на таран. Мы не камикадзе.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:35
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
2 Зорян_и_Шкиряк

Ну да. А про московскую дурь ты даже и не спрашиваешь, зная, что это бизнес пахана всея Московии.
Hutinpuy    27.11.2018, 11:40
Оценка:  +4
Hutinpuy
Из Аргентины еще подвезут
Ехидный    27.11.2018, 11:36
Оценка:  +5
Ехидный
Если дурь твоя, то это навсегда
Ехидный    27.11.2018, 11:18
Оценка:  +3
Ехидный
Отстань, страна огромная,
Отстань, иди домой!
Ты стала силой темною,
Проклятою ордой!
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:13
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Страна-бандит. Хватают людей, обстреливают их, сажают за решетку по каким-то надуманным предъявам.
Hutinpuy    27.11.2018, 11:16
Оценка:  +3
Hutinpuy
Уроды уже заявили, что Азовское море - их внутреннее. Типа, Запорожская и Донецкая области - тоже ихние?
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:19
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Московская хунта всеми своими действиями показывает, что ей плевать на все аспекты международного права. Согласно морского права военные корабли обладают иммунитетом даже в том случае, если они проходят чужие территориальные воды без остановки для захода в порт, что и было в данном случае.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 11:21
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Законы в данном случае нарушила Московия. И вся нелепость ситуации состоит в том, что нарушитель тащит жертву нападения в свой карманный псевдосуд для расправы, пытаясь придать своему бандитизму вид законности.
Letohradek    27.11.2018, 11:23
Оценка:  +5
Letohradek
Восставший, очень емко написал! Браво!
Vasya_iz_Ivanovo    27.11.2018, 12:02
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Тебя посодють, а ты не балуй!
Peyot    27.11.2018, 11:09
Оценка:  +4
Peyot
Самое интересное что когда рф развалится как совок на 40 новых стран, те руские которые сейчас куражатся убийством мирных людей и окупацией соседей будут больше всех кричать что они же не знали их всех обманули! но запомните руские вам прощение никогда не будет!
Hutinpuy    27.11.2018, 11:11
Оценка:  +5
Hutinpuy
Есть элементарные законы человечности, отменить которые не может даже кремлевская хунта
Афганец    27.11.2018, 11:24
Оценка:  -6
Афганец
Что ж ты не идешь пэрэмагать Россию? Или силенок нэ фата?
Ехидный    27.11.2018, 11:37
Оценка:  +3
Ехидный
А с чего ты взял, дыбилец. что не иду?
fkrfyfan    27.11.2018, 11:03
Оценка:  -5
fkrfyfan
Из временно окупированного хунтой Киева сообщил ничтожный политик
Ехидный    27.11.2018, 11:07
Оценка:  +4
Ехидный
Из временно оккупированной кремлевской хунтой Ингерманландии вякнул ничтожный тролль
Афганец    27.11.2018, 11:03
Оценка:  -4
Афганец
Без обид, пацаны! Вы знали на что шли! Дурной приказ исполняли - провоцировали Россию! И вот результат!
Ехидный    27.11.2018, 11:06
Оценка:  +4
Ехидный
Дебилец, моряки шли от украинского берега к украинскому берегу. Если дешевые гопники вроде тебя тупо отжали пролив - это еще не значит, что они имеют на это право.
Letohradek    27.11.2018, 11:07
Оценка:  +4
Letohradek
Этому ватному скоту, сложно что либо растолковать )) Оно же за зэка голосовало, а это диагноз!
Афганец    27.11.2018, 11:22
Оценка:  -5
Афганец
А скажи мне, мудень, почему Сахарный не объявил военное положение, когда в Дебальцево покрошили вылыку и нэпэрэможну?
Letohradek    27.11.2018, 11:25
Оценка:  +5
Letohradek
Тебе, ватному иблану, не угодишь! Обьявил бы тогда, ты вонял бы тоже самое, что и сейчас.
Ехидный    27.11.2018, 11:38
Оценка:  +5
Ехидный
Дыбильцу - потому что такой же мудак. как и ты
Letohradek    27.11.2018, 11:06
Оценка:  +5
Letohradek
По международным правилам, абсолютно все корабли и катера мира, имеют право проходить все проливы, предварительно уведомив о намерениях!
Peyot    27.11.2018, 11:11
Оценка:  +4
Peyot
чем провоцировали вас? своим существованием? Вы тоже не обижайтесь если что!
Hutinpuy    27.11.2018, 11:14
Оценка:  +6
Hutinpuy
Есть у меня сосед, такой же дыбил, которого я провоцирую фактом своего существования. Так он когда с кодлом таких же, так вякает, причем не може объяснить, что ему не нравится, зато если попадается один - язык в опе, потому что весовые категории несравнимы.
AntiOlgino    27.11.2018, 11:53
Оценка:  +2
AntiOlgino
Афганец, почти каждый день гибнет пушечное мясо Путина за 15тыс деревянных в месяц, воюя за ботокскного иностранного царька против Украины.
Ради этого он сделал нищим целый регион Украины, чтобы экономить на оставшихся без средств к существованию местных?
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