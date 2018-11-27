Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военное положение 60 дней: правительственная газета опубликовала указ Порошенко

Комментариев: 17
Текст указа предусматривает введение военного положения с 14:00 26 ноября, не содержит упоминания об определенных регионах действия особого режима .
Военное положение введено в 10 областях
Военное положение введено в 10 областях
УНИАН

Официальная ежедневная газета правительства Урядовый квартал опубликовала указ президента Петра Порошенко о вводе военного положения в Украине сроком не 30 дней, как было принято в Раде, а на 60 дней (до 25 января 2019 года).

Читай также: Грицак пояснил, что сотрудники СБУ делали на борту захваченных кораблей

Главный редактор Радио НВ Валерий Калныш отметил в Facebook, что газета опубликовала указ президента №390, а не №393, исходя из которого было голосование.

“Еще раз для тех, кто пишет что это другое решение. Да, это другое решение, и указ не 393, а 390. Это очевидно. Открытый вопрос - зачем публиковать 390, если проголосованы совсем другие нормы и где финальный вариант введения военного положения“, - написал он.

Возможно Урядовый курьер допустил опечатку
Возможно Урядовый курьер допустил опечатку
скриншот

Обновление

Заместитель главного редактора Урядового курьера Леонид Самсоненко сообщил Корреспондент.net, что редакция вообще никакой проблемы не видят и опубликовала то, что приняло СНБО.

"СНБО собиралась один раз. Приняли введение военного положения на 60 дней. Это решение было введено в действие президентом. Именно это и висело на сайте Президента. Больше СНБО не собиралось. А Верховная Рада приняла на 30 дней", - сказал он. 

Самсоненко уточнил, что позднее будет опубликован новый указ.

Читай также: Путин прокомментировал военное положение в Украине

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых. Позднее, был опубликован текст закона, согласно которому положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в 10 украинских областях вводилось с целью ответа на любые провокации и агрессивные действия Российской Федерации.

Поделись:
Теги: военное положение, Урядовый курьер, газета, указ, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
deadwest    27.11.2018, 12:15
Оценка:  -1
deadwest
Различные расследования причин происшедшего в Азовском море и последующих решений о военном положении, конечно, интересны.
Однако сейчас куда важнее иные вопросы.
Каким образом ровно через месяц президент и парламент оправдают эти самые решения о введении военного положения?
deadwest    27.11.2018, 12:15
Оценка:  0
deadwest
Какими такими позитивными результатами?
Каких конкретно результатов они хотят достичь за месяц?
А оправдывать придется.
По каждому пункту итогового решения и первого варианта указа.
deadwest    27.11.2018, 12:15
Оценка:  0
deadwest
Если не будет внятного оправдания результативности введения ЧП, то даже у сторонников режима возникнут сомнения в адекватности властей.
Думаю что фраза «Россия (Путин) испугалась и отказалась от своих планов по нападению на Украину» вызовет очередной взрыв смеха.
Понаблюдаем.
Vesna_Krasna2    27.11.2018, 12:13
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Прикольно, так 30 или 60 дней и будет ли опубликовано. А в Киеве чего не вводят, хитроопые.
Vasya_iz_Ivanovo    27.11.2018, 12:12
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Где 60 там и все, все, все!
alex-zol    27.11.2018, 12:12
Оценка:  -1
alex-zol
о, уже не 30 а 60))))))))))))))))))
Светлана    27.11.2018, 12:08
Оценка:  +2
Светлана
ДИЛЕТАНТ Заместитель главного редактора Урядового курьера Леонид Самсоненко даже не знает,что ВП в стране вводится только после ратификации Верховной Рады.Как говорится,налицо высокий уровень "профессионализма"...Го споди спаси Украину!
Коляка    27.11.2018, 11:58
Оценка:  0
Коляка
На фото: Ці руки нічого не вкрали
wwvwwvww    27.11.2018, 11:57
Оценка:  +3
wwvwwvww
Как сообщалось в новостях украинские корабли заплыли на территорию РФ по приказу петра порошенко и за чего весь сыр бор понравилась ему кормушка не чего не скажешь, но сколько ниточке не вейся а конец так или иначе будет всему этому дерьму)))
AntiOlgino    27.11.2018, 12:00
Оценка:  -1
AntiOlgino
Где там территория России?
Что за "новости" вы смотрите?
Корабли следовали через пролив согласно действующих соглашений и норм морского права.
Коляка    27.11.2018, 11:54
Оценка:  +1
Коляка
И ведь теперь майдан не устроить...
AntiOlgino    27.11.2018, 11:59
Оценка:  -2
AntiOlgino
В Луганске за такое россияне пристрелят
satisfied18    27.11.2018, 11:49
Оценка:  0
satisfied18
Нужно запудрить мозги гражданам, и даже верным ботам..))
germanik777    27.11.2018, 11:37
Оценка:  0
germanik777
Ахахаа.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь