Военное положение 60 дней: правительственная газета опубликовала указ Порошенко

Текст указа предусматривает введение военного положения с 14:00 26 ноября, не содержит упоминания об определенных регионах действия особого режима .

Официальная ежедневная газета правительства Урядовый квартал опубликовала указ президента Петра Порошенко о вводе военного положения в Украине сроком не 30 дней, как было принято в Раде, а на 60 дней (до 25 января 2019 года).

Читай также: Грицак пояснил, что сотрудники СБУ делали на борту захваченных кораблей

Главный редактор Радио НВ Валерий Калныш отметил в Facebook, что газета опубликовала указ президента №390, а не №393, исходя из которого было голосование.

“Еще раз для тех, кто пишет что это другое решение. Да, это другое решение, и указ не 393, а 390. Это очевидно. Открытый вопрос - зачем публиковать 390, если проголосованы совсем другие нормы и где финальный вариант введения военного положения“, - написал он.

Возможно Урядовый курьер допустил опечатку скриншот

Обновление

Заместитель главного редактора Урядового курьера Леонид Самсоненко сообщил Корреспондент.net, что редакция вообще никакой проблемы не видят и опубликовала то, что приняло СНБО.

"СНБО собиралась один раз. Приняли введение военного положения на 60 дней. Это решение было введено в действие президентом. Именно это и висело на сайте Президента. Больше СНБО не собиралось. А Верховная Рада приняла на 30 дней", - сказал он.

Самсоненко уточнил, что позднее будет опубликован новый указ.

Читай также: Путин прокомментировал военное положение в Украине

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых. Позднее, был опубликован текст закона, согласно которому положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в 10 украинских областях вводилось с целью ответа на любые провокации и агрессивные действия Российской Федерации.