В Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера

Ранее Владислава уже пытались запугать топором в крыше автомобиля и поминальным венком под дверями родителей.

Вчера в городе Вышгород Киевской области 26 ноября в 19:00 под домом активиста произошло нападение на местного активиста, председателя общественной организации Родной город-Вышгород Владислава Дулапчого.

Об этом сообщил сам активист в видеообращении на своей странице в Facebook.

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На встречу Владислав шли трое людей в капюшонах. Двое зашли за спину, один спереди забрызгал лицо из баллончика. Те, кто были позади, начали наносить удары. Затем пострадавшему нанесли ножевое ранение и скрылись. В больнице сообщили, что состояние пострадавшего удовлетворительное.

“Раньше уже Владислава пытались запугать топором в крыше автомобиля и поминальным венком под дверями родителей. 90-е вернулись во всей красе“, - сообщила председатель Киевской областной организации партии Гражданская позиция Ирина Побидаш в Facebook.

Сам Владислав отмечает преступное бездействие правоохранительной системы в Украине.

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“Арсен Аваков, сколько еще раз на меня должны напасть, на сколько частей меня должны порезать или какой кислотой облить, чтоб наша доблестная полиция начала расследовать дела по разворовыванию бюджета в городе, по нелегальным АЗС/АГЗС в городе, по нелегальным маршруткам, которые изо дня в день ездят мимо райотдела полиции, по неоднократным нападениям на меня, в конце концов, за то что я расследую все эти факты и показываю общественности и т.д. Юрій Луценко, может Вы поспособствуете работе полиции? ИЛИ КТО?!“, - написал активист Вышгородщины.

Как сообщалось 6 ноября, в Раде показали следственные видео о нападении на Гандзюк.