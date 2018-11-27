В Стамбуле сегодня обсудят объединение украинских церквей
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Сегодня в Стамбуле в Турции начинается Синод Вселенского патриархата, который продлится до 29 ноября включительно.
За эти три дня должно быть утверждено решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Синода.
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Также секретариат Синода отмечает, что, пока в Украине готовятся к проведению Объединительного Собора УПЦ, Вселенский патриархат по итогам проведения Синода должен утвердить дату Собора. Это точно будет декабрь, но число будет обсуждаться.
Ранее Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к иерархам Румынской православной церкви с призывом способствовать становлению Единой Украинской православной церкви. Также сообщалось, что на должность главы Украинской автокефальной церкыи претендует несколько человек.