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В Стамбуле сегодня обсудят объединение украинских церквей

Комментариев: 1
Синод Вселенского патриархата должен утвердить текст Томоса для автокефалии УПЦ.
В Стамбуле примут решение о дате объединения украинских церквей
В Стамбуле примут решение о дате объединения украинских церквей
patriarchate.org

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Сегодня в Стамбуле в Турции начинается Синод Вселенского патриархата, который продлится до 29 ноября включительно.

За эти три дня должно быть утверждено решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Синода.

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Также секретариат Синода отмечает, что, пока в Украине готовятся к проведению Объединительного Собора УПЦ, Вселенский патриархат по итогам проведения Синода должен утвердить дату Собора. Это точно будет декабрь, но число будет обсуждаться.  

Ранее Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к иерархам Румынской православной церкви с призывом способствовать становлению Единой Украинской православной церкви. Также сообщалось, что на должность главы Украинской автокефальной церкыи претендует несколько человек.

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Теги: Синод Вселенского патриархата, УПЦ, Собор, Стамбул
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Комментариев (1)
Peyot    27.11.2018, 11:38
Оценка:  0
Peyot
А в этой статье кремлевским ботам указани писать не было))))) сегодня они мусолят только тему венной агресии рф в море!
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