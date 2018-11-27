Порошенко во время речи просил не материться нардепа Куприя

Порошенко прервался и сказал: “Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не Самопомич? Тогда извините“.

Во время речи на заседании парламента 26 ноября, касательно военного положения в стране, президент Петр Порошенко просил не материться народного депутата Виталия Куприя.

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Полное видео с инцидентом выложил в Facebook сам нардеп.

Перепалка возникла когда Порошенко затронул тему о защите государства и усилиях правительства.

“4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю...“, - говорил президент, после чего Куприй выкрикнул с места: “Инвестирует в Россию!“. На что Порошенко прервался и ответил ему: “Помолчите!“.

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Президент продолжил речь, во время которой произошла перепалка между Куприем и депутатами рядом, в ходе которой первый сказал: “Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох*р!“.

Порошенко прервался и сказал: “Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не Самопомич? Тогда извините“.

После окончания речи главы государства, многие депутаты, в том числе и Куприй, начали скандировать “ганьба“ в адрес Порошенко.

Видео перепалки на 15-ой минуте

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Позднее, президент России Владимир Путин прокомментировал военное положение в Украине.