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Порошенко во время речи просил не материться нардепа Куприя

Комментариев: 15
Порошенко прервался и сказал: “Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не Самопомич? Тогда извините“.
Порошенко в последствии кричали "ганьба"
Порошенко в последствии кричали "ганьба"
скриншот

Во время речи на заседании парламента 26 ноября, касательно военного положения в стране, президент Петр Порошенко просил не материться народного депутата Виталия Куприя.

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Полное видео с инцидентом выложил в Facebook сам нардеп.

Перепалка возникла когда Порошенко затронул тему о защите государства и усилиях правительства.

“4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю...“, - говорил президент, после чего Куприй выкрикнул с места: “Инвестирует в Россию!“. На что Порошенко прервался и ответил ему: “Помолчите!“.

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Президент продолжил речь, во время которой произошла перепалка между Куприем и депутатами рядом, в ходе которой первый сказал: “Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох*р!“. 

Порошенко прервался и сказал: “Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не Самопомич? Тогда извините“.

После окончания речи главы государства, многие депутаты, в том числе и Куприй, начали скандировать “ганьба“ в адрес Порошенко.

Видео перепалки на 15-ой минуте

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

Позднее, президент России Владимир Путин прокомментировал военное положение в Украине.

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Теги: Верховная Рада, Порошенко, Куприй, маты
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Комментариев (15)
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chytan    27.11.2018, 13:21
Оценка:  -1
chytan
Куприй - му_дак ( шавка Коломойского ) !!!
Негорро    27.11.2018, 12:59
Оценка:  +1
Негорро
Куприя может ты пuдор гнойный и заставил замолчать,а народ Украины молчать не станет.Я,как гражданин Украины,посылаю тебя,хyecoca позорного.Куда посылаю?Ну,разумеется,на хyй!!!)))))
satisfied18    27.11.2018, 13:02
Оценка:  +4
satisfied18
Негорро, не ну ето так не культурно..))
Теперь надо говорить более толерантно, мы же в гейропу стремимся..
Я ПОСЫЛАЮ ВАС В КРАТКИЙ ЭРОТИЧЕСКИЙ ТУР !
fkrfyfan    27.11.2018, 12:57
Оценка:  +2
fkrfyfan
Ну херащенко вполне справедливо власенко назвал и кстати без мата
satisfied18    27.11.2018, 12:53
Оценка:  -1
satisfied18
Нам дерЬМократия дала
Свободу матерного слова.
Да и ненадо нам другого,
Чтобы воспеть ее дела.
Колишній-східняк    27.11.2018, 12:47
Оценка:  -8
Колишній-східняк
Если мы употребляем не нормативную лексику, это не значит, что мы ругаемся матом. Мы просто называем вещи своими именами .
ШВЕЙК    27.11.2018, 12:39
Оценка:  -5
ШВЕЙК
Купрій тварюка, а власенко з тимошонкою курви московські.
Sancho-s    27.11.2018, 12:24
Оценка:  -1
Sancho-s
бенин протекторат во всей красе
deadwest    27.11.2018, 12:22
Оценка:  -2
deadwest
Секретарь Совбеза Николай Патрушев, поддерживающий контакты с Ахметовым и генералом Марчуком-конфидентом Порошенко, заявил что шансы самого Порошенко остаться у власти «в нынешних условиях невелики».
deadwest    27.11.2018, 12:23
Оценка:  -1
deadwest
Секретарь Совбеза охарактеризовал крымский инцидент как спланированную провокацию со стороны Украины.
deadwest    27.11.2018, 12:23
Оценка:  -2
deadwest
Партия Порошенко в Москве пока серьезно проигрывает.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 12:26
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Если все это задумано Порошенко, почему Москва ему подыгрывает?
satisfied18    27.11.2018, 12:18
Оценка:  -5
satisfied18
Совсем немного, но и среди депутатов этого созыва есть нормальные люди.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 12:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Т.е. вести себя в парламенте как босяк - это нормально?
satisfied18    27.11.2018, 13:04
Оценка:  -1
satisfied18
Какой парламент (и АП, и кабми..), такая и его начинка, босяцкая.
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