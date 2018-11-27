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Военное положение: Укроборонпром ввел особый режим работы на своих предприятиях

Комментариев: 3
Предприятия Укроборонпрома расположенны в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
26 ноября Рада утвердила указ президента О введении военного положения в Украине
26 ноября Рада утвердила указ президента О введении военного положения в Украине
unian.net

Государственный концерн Укроборонпром ввел особый режим работы на своих предприятиях в 10 областях в связи с введением военного полождения.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

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“В связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и утверждением указа президента Украины О введении военного положения в Украине (№9338), ГК Укроборонпром должен сообщить о возможных изменениях в порядке работы некоторых предприятий, входящих в состав концерна“, - говорится в сообщении.

Так предприятия Укроборонпрома, расположенные в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, будут работать в особом режиме, который включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

Как сообщалось 1 ноября, Укроборонпром закупил в США станок для производства 7,62-мм патронов.

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Теги: Военное положение, Укроборонпром
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Комментариев (3)
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Peyot    27.11.2018, 12:01
Оценка:  +1
Peyot
BaltijasCels а вчера вся ваша кремлеская ботва кричала что это злой порошенко заставил доброго лилипутина напасть на корабли и захватить их в плен что бы порох у власти продержался. Очень интересно что вам еще под стеломоем "дойдет" ))))
BaltijasCels    27.11.2018, 12:06
Оценка:  0
BaltijasCels
Я вчора пыв чачу з выном. Про ти корабли погано освидомлэный. Але сьгодни, писля того, як Рада ввела вийськовый стан, до мэнэ дийшло, Путин напав на 7 областей Украины, а решта областей не воюють з агресором. Вирно?
BaltijasCels    27.11.2018, 11:59
Оценка:  -1
BaltijasCels
До меня дошло!!! Оказывается ВВПутин напал не на всю Украину, а только на 7 областей Украины, где и ввели вийськовый стан.
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