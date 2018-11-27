Военное положение: Укроборонпром ввел особый режим работы на своих предприятиях

Предприятия Укроборонпрома расположенны в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 ноября Рада утвердила указ президента О введении военного положения в Украине unian.net

Государственный концерн Укроборонпром ввел особый режим работы на своих предприятиях в 10 областях в связи с введением военного полождения.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

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“В связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и утверждением указа президента Украины О введении военного положения в Украине (№9338), ГК Укроборонпром должен сообщить о возможных изменениях в порядке работы некоторых предприятий, входящих в состав концерна“, - говорится в сообщении.

Так предприятия Укроборонпрома, расположенные в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, будут работать в особом режиме, который включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

Как сообщалось 1 ноября, Укроборонпром закупил в США станок для производства 7,62-мм патронов.